Sadakatsiz Derin'den Sadakatsiz Selçuk'a Tam Destek

Kanal D ekranlarında çarşamba günü yayınlanan Sadakatsiz dizisi, bu sezon iyi diziler arasında yer alıyor. Dizinin başrollerinde ise, Melis Sezen, Caner Cindoruk, Cansu Dere yer alıyor. Doctor Foster dizisinden uyarlanan dizi çarşamba günü izleyicileri ekran başına topluyor. Sadakatsiz dizisinde Derin rolünü canlandıran Melis Sezen, Leke dizisinden sonra yıldızını Sadakatsiz dizisinde parlattı.

Başarılı oyuncu, Instagram'dan yapmış olduğu paylaşımları ile kendisinden söz ettiren ve takdir toplayan bir isim. Gerçek hayatta dizinin aksine sempatik tavırları ile gönülleri kazanıyor.

Sadakatsiz dizisinin diğer bir sevilmeyen karakteri ise Selçuk, Tarık Emir Tekin' in canlandırdığı Selçuk karakteri Şevval Sam ve Metin Tekin oğulları.

Tekin, Sadakatsiz dizisi ile birlikte ilk kez oyunculuk deneyimine adım attı. Tarık Emir Tekin, en az annesi Şevval Sam kadar güzel bir oyunculuk sergilemekte, pazar sabahı katılmış olduğu Kanal D'nin sevilen programlarından Arda ile Omuz Omuza programında yer alan Tarık Emir Tekin, mutfakta birbirinden lezzetli yemekler yaptı.

Sadakatsiz’in Selçuk'una, Sadakatsiz Derin’den destek geldi. Melis Sezen rol arkadaşına konuk olduğu programı ihmal etmeden izledi ve o anların fotoğrafını çekip Instagram hesabında paylaştı. yapmış olduğu paylaşımda ‘’ bu kadar iyi yapamazsın’’ notunu.

Başarılı Şef Arda Türkmen'in mutfağına konuk olan Tarık Emir Tekin, usta şefin sadece sesli yönlendirmelerini duyarak, ‘’ peynirli tavuk köfte ve rüzgar gülü’’ tabağı çıkardı.

Geçtiğimiz Ocak ayında ise, Melis Sezen Arda Türkmen'in mutfağına konuk olmuş programda eğlenceli dakikalar yaşanmıştı. Sezen, zaman zaman usta şef Arda Türkmen'in komutlarını yanlış anladı ve bu anlar kameralara eğlence dolu dakikaların yansımasına sebep oldu.

Güzel oyuncu arkadaşını kendisinden daha başarılı bulmuş olacak ki bu anları Instagram hesabından paylaşıp, ‘’ bu kadar iyi yapamazsın’’ notunu düşüp emoji ekledi ve Tarık Emir Tekin’in Instagram hesabını etiketledi.