Sadakatsiz Derin'den Sadakatsiz Selçuk'a Tam Destek

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz'in oyuncularından olan Melis Sezen, rol arkadası Tarık Emir Tekin'e tam destek verdi, detaylar haberimizde

Sadakatsiz Derin'den Sadakatsiz Selçuk'a Tam Destek

Kanal D ekranlarında çarşamba günü yayınlanan Sadakatsiz dizisi,  bu sezon iyi diziler arasında yer alıyor.  Dizinin  başrollerinde ise,  Melis Sezen,  Caner Cindoruk,  Cansu Dere yer alıyor. Doctor Foster dizisinden uyarlanan dizi  çarşamba günü  izleyicileri ekran başına topluyor.  Sadakatsiz dizisinde  Derin rolünü canlandıran Melis Sezen,  Leke dizisinden sonra yıldızını Sadakatsiz dizisinde parlattı.

Başarılı oyuncu, Instagram'dan yapmış olduğu paylaşımları ile kendisinden söz ettiren ve takdir toplayan bir isim.  Gerçek hayatta  dizinin aksine sempatik tavırları ile gönülleri kazanıyor.

Sadakatsiz dizisinin diğer bir sevilmeyen karakteri ise Selçuk,  Tarık Emir Tekin' in canlandırdığı Selçuk karakteri Şevval Sam ve Metin Tekin oğulları.

Tekin,  Sadakatsiz dizisi ile birlikte ilk kez oyunculuk deneyimine adım attı.  Tarık Emir Tekin,  en az annesi Şevval Sam kadar güzel bir oyunculuk sergilemekte,  pazar sabahı katılmış olduğu Kanal D'nin sevilen programlarından Arda ile Omuz Omuza programında yer alan Tarık Emir Tekin,  mutfakta birbirinden lezzetli yemekler  yaptı.

Sadakatsiz’in  Selçuk'una, Sadakatsiz Derin’den  destek geldi.  Melis Sezen rol arkadaşına konuk olduğu programı ihmal etmeden izledi ve o anların  fotoğrafını çekip Instagram hesabında paylaştı.  yapmış olduğu paylaşımda ‘’ bu kadar iyi yapamazsın’’  notunu.

Başarılı Şef Arda Türkmen'in mutfağına konuk olan Tarık Emir Tekin,  usta şefin sadece  sesli yönlendirmelerini duyarak, ‘’  peynirli tavuk köfte ve rüzgar gülü’’  tabağı çıkardı.

Geçtiğimiz Ocak ayında ise,  Melis Sezen Arda Türkmen'in mutfağına konuk olmuş  programda eğlenceli dakikalar yaşanmıştı.  Sezen,  zaman zaman usta şef Arda Türkmen'in komutlarını yanlış anladı ve bu anlar kameralara eğlence  dolu dakikaların yansımasına sebep oldu.

Güzel oyuncu arkadaşını kendisinden daha başarılı bulmuş olacak ki bu anları Instagram hesabından paylaşıp, ‘’ bu kadar iyi  yapamazsın’’  notunu düşüp emoji ekledi ve  Tarık Emir Tekin’in  Instagram hesabını etiketledi.

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