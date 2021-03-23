Sadakatsiz Derin “Bu Sefer Çok Fena” Dedi

Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden ve Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Sadakatsiz, yeni bölümü ile merak içerişinde bekleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan Melis Sezen, hayat verdiği Derin karakteri ile televizyon dizisi hayranlarının dikkatini çekiyor. Başarılı isim Melis Sezen’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sadakatsiz’in yeni bölümü hakkında güncel bilgiler paylaştı. Sezon başından beri her yeni bölümü ile büyük beğeniler toplayan başarılı dizide heyecanlı olaylar hiç durulmamakta.

Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in bulunduğu dizi, 24 Mart akşamında 27. yeni bölümü ekranlara taşıyacak. Birkaç gün önce dizinin hayranları ile paylaşılan yeni bölüm fragmanları izleyici kitlesinin merakını arttırdı.

Melis Sezen tarafından hayat verilen Derin karakteri, yaşadığı olayları daha fazla kaldıramadı ve Volkan’ı evden kovarak dikkat çekti. Tüm işlerin iyice karıştığı ve her şeyin birbirine girdiği sahnelerde Asya’nın ortaya çıkması şaşkınlık dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Evdeki dağınıklıktan anlaşıldığı üzere Derin ve Volkan’ın güçlü bir tartışma yaşadığı anlaşılıyordu ancak Asya’nın evde ne aradığı da merak konusu oldu. Her yeni bölümü merak içerisinde beklenilirken Sadakatsiz’de yaşanacak heyecan dolu anlar ekranlara gelecek.

Asya’nın evde olduğunu anlayan Derin ve Volkan’ın tepkisi merak konusu oldu. Volkan’ın eski eşi Asya’nın Derin’in evinde ortaya çıkması seyirciler tarafında tartışma konusu oldu. İkilinin Asya’yı karşılarında gördüklerinde vereceği tepki Sadakatsiz izleyicilerinin dikkatini çekti. Merak edilen bu durum hakkında yanıtların hangi yönde olacağı yarın akşam yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak.

Başarılı isim Melis Sezen, Sadakatsiz’in yeni bölümünden bir sahneyi sosyal medya hesabından paylaştı ve yaptığı paylaşımın üzerine “Bu sefer çok fena” notunu düştü. Paylaşımının üstüne yazdığı notun sonuna ateş emojileri de ekleyen oyuncu Melis Sezen, bu paylaşımı ile dizi izleyicilerinin merakını daha çok arttırdı.