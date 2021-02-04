Sadakatsiz'de Flaş Cinayet Gelişmesi! Sadakatsiz 16. Bölümde Neler Oldu?

3 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan 16. bölümü ile reyting rekorları kıran Sadakatsiz’de Ali, Volkan'ın yanına taşınma kararı alarak hem Asya’yı hem Volkan'ı hem de Derin'i zor bir sürecin içine soktu. Bölümün sonunda ekrana gelen polisin Derin ve Volkan evinde inceleme yaptığı sahneler bu evde bir cinayet işlendiği fikrini oluşturdu. Polisler tarafından evde inceleme yapılırken Derin’in hayatında olup biten her şeyi yazdığı günlüğü polis memuru tarafından bulundu ve Derin’in yazdıkları seyirciyi şok etti.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen'in başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisinin 16. son bölümü seyircileri adeta ekran başına kilitledi. Tugay ile Haluk arasında geçen konuşmaları Volkan'dan öğrenen Asya gittikçe garipleşen bir çıkmazın içinde bulacaktır kendini. Ancak 16. bölüme damga vuran asıl olay, zaman atlaması yaşanarak Volkan ve Derin’in evinde polisin arama yaptığı sahne oldu. Bu sahnede ne Derin’i ne Volkan’ı ne Asya’yı görebildik. Polisler, arama yaparken Derin’in yazdığı günlüğü buldu ve günlükte Derin’in “Volkan’ın beni öldürmek istediğine eminim” yazdığı anlaşıldı. Seyircilerin aklına ilerleyen bölümlerde bir cinayet işlenmiş olabileceği geldi.

Dün akşam yayınlanan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde Ali'nin Volkan'ın evine taşınma kararı Asya ve Volkan için yepyeni bir sınav olacaktır. Derin ise Ali'yi kullanarak çeşitli planlar yapıyordur. Ancak Asya oğlu için şehri terk etmeyi bile göze almıştır. Derin’in yaptığı planları fark eden Volkan gittikçe sinirli bir hal alır. Ancak bunun yanı sıra Volkan'ın çözmesi gereken yeni sorunları ortaya çıkacaktır. Asya oğlunu içine düştüğü çıkmazdan kurtarmaya çalışırken beklenmedik bir gelişme ile karşı karşıya kalacaktır.

SADAKATSİZ 17. BÖLÜM FRAGMANI

Önümüzdeki hafta ekranlara gelecek olan Sadakatsiz dizisinin 17 bölümünün fragmanı yayınlandı. Bu fragmanda toplu bir yemek masasında sohbet edilirken Ali, Derin’e beklenmedik bir tepki verecek ve Derin'i küçük düşürecektir. Derin, Ali'yi kenara sıkıştırır ve oldukça şiddetli bir şekilde bağırarak neden böyle yaptığını sorup Ali'yi korkutur. Yanlarına Volkan gelince, Derin sanki az önce bağıran o değilmiş gibi davranır. Oldukça korkmuş olan Ali annesini arayıp eve dönmek istediğini söyler.