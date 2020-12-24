Sadakatsiz Asya'ya kim saldırdı? Asya katil mi oluyor? Sadakatsiz 12.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

23 Aralık 2020 11.bölümü yayınlanan Sadakatsiz'de Asya hem intikam peşinde koşan Volkan hem de oğlunun Volkan'ın gelişi ile bozulan psikolojisi ile mücadele etmeye devam ediyor.

11. bölümde neler oldu?

Asya 11. bölümde korku dolu anlar yaşadı. Önce camına taş atılarak ve tehdit içerikli notlar bırakılarak korkutulmaya çalışan Asya sonrada evinde saldırıya uğradı. Maskeli saldırgan Asya'ya saldırdığında sesleri duyan Bahar Asya'nın yardımına koştu.Asya kendini korumaya çalışırken saldırgana vazo ile vurarak onu yaraladı. Peki Asya'ya kim saldırdı?

Volkan intikam planında Selçuk'tan yardım almaya devam ediyor. Bütün işlerini Nil'in eski sevgilisi Selçuk'a yaptırıyor. İntikam ateşi ile yanıp tutuşan Volkan'ın gözü öfkeden hiçbir şey görmüyor. Sinsice planlar yaparak Asya'dan ve çevresindekilerden intikam almaya çalışıyor.

Asya ise tüm olanlara rağmen sabırla mücadele ediyor. Çünkü Asya'da kaybeden taraf olmak istemiyor.

Asya saldırganı öldürdü mü? Asya'ya kim saldırdı?

Sadakatsiz dizisi uyarlama olduğu için orjinalinde saldırgan evden kaçırıyor. Fakat diziler bazı bölümleri değiştirdiği için gelecek bölümde neler olacak merakla bekleniyor. Volkan mı yaptırdı yoksa başına buyruk hareket eden Asya'dan nefret eden Selçuk mu henüz bilinmiyor. Gönül Güçlü'nünde gizli planları olduğu için onun olma ihtimali de yüksek. Reyting rekoru kıran dizi yine heyecanları dorukta bıraktı.

Sadakatsiz 12.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

12 Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.Dizi ile bilgiler geldikçe paylaşacağız!

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 20:55