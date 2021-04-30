Sadakatsiz Asya Ölecek Mi?

Ekranların fenomen dizisi, Sadakatsiz 27. son bölüm izleme ekranı ise Kanal D'nin internet platformundan erişime açıldı. Ekranların rekortmen dizisi Sadakatsiz bir haftalık aradan sonra seyircileri ile buluştu Sadakatsiz'in 28 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan 27. son bölümünde Asya ve Derin'in izine ulaşması seyircilerin dikkati çekti. Final anında ise Faruk yakalanırken, Nazan, Derin ve Asya arasında çıkan karışıklığın ardından Asya'nın vurulması Sadakatsiz dizisinin 27. son bölümünde odak noktası oldu. Peki, başrol karakteri Asya ölecek mi? Son bölümde neler oldu?

Sadakatsiz son bölüm tek parça olarak yayınlandı. Çarşamba günü seyircileri ile buluşan Sadakatsiz 28 Nisan tarihinde yayımlanan 27. bölümü ile Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluştu. Derin'den sonra Faruk'un Asya'yı da kaçırması ile heyecanının doruklara yükseldiği anlarda Asya'nın çıkan arbede sonucunda son sahnede vurulması ise diziye damga vurdu. Asya'yla konuşurken artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını söyleyen Derin'in hamile olduğunu öğrenmesi ise son sahneye damgasını vuran olaylardan biri oldı. Dizinin haftaya yyaımlanacak bölümünde ise Asya'ya nolduğu ortaya çıkacak.

Sadakatsiz Dizisinde 27. Bölümde Ne Oldu?

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz 28 Nisan Çarşamba günü yayınlanan 27. Bölümde Asya ve Derin'i kaçıran Faruk yakalandı, ancak Doktor Asya vuruldu. Peki, Asya ölecek mi? Bu sorunun net bir cevabı olmamak ile birlikte Asya'nın başrol olması ve dizinin takipçileri tarafından hayranlıkla izlendiği göz önünde bulundurulduğunda. Asya'nın ölmeyeceği konusunda tahminler mevcut.

Derin’den sonra Asya’nın da kaybolması dziye damgasını vurdu. Gönül aldığı bir haberle derinden sarsılır. Soruşturmada ortaya çıkan ip uçları Asya ve Derin’in bulunması yönündedir. Volkan ipleri bir kez daha eline almaya kararlıdır.

Sadakatsiz dizisinin 28. bölümü yayınland mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın bir kaç gün sonra yayınlanması bekleniliyor.

Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlandı? Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu başarılı yapımın, orijinal hali BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizidir. Sadakatsiz ise dizinin Türkiye uyarlamasıdır.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021, 00:51