Sadakatsiz Ali Gidiyor! Sadakatsiz 15. bölümde neler olacak?

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisinde yayınlanan son bölümde yine heyecan dorukta kaldı. 15. bölüm fragmanı ise şimdiden merak uyandırmayı başardı. Peki Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Yeni bölümde neler olacak?

Sadakatsiz 14.bölümde neler oldu?

Selçuk'un Nil ve Asya'nın planlarını öğrenmesi ile ortalık karıştı. Nil ve Asya'nın yaptığı plana göre; Nil Selçuk'u affetmiş gibi davranarak barışacak ve Volkan'ın Selçuk'a yaptıktırdıklarını itiraf ettirmeye çalışacaktı. Böylelikle Asya hem Volkan'dan hemde Selçuk'a kendisine verilen zararların bedelini ödetecekti. Fakat işler istedikleri gibi gitmedi. Selçuk Nil'in oyun oynadığını anladı ve çılgına döndü. Hem Nil'den hem de Asya'dan intikam almaya kararlıydı. Bunu öğrenen Volkan Selçuk'a engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Asya Nil'e yardım ederek şehir dışına yolcu edecekken Selçuk Nil'i buldu. Nil koşarak hızla uzaklaştı bir inşaata girdi. Peşinden Volkan ve Selçuk'ta geldi. Nil aşağıya atlamak üzereyken üçlü arasında çıkan arbedede aşağıya biri düştü. Fakat Asya aşağıya düşen kişiyi Volkan sanarak panikledi. Dizinin yayınlanan son bölümü böyle biterken yeni bölüm merak edilmeye başlandı.Peki yeni bölümde neler olacak?

Sadakatsiz 15.bölümde neler olacak?

Aşağıyda düşen kişi Selçuk fakat ölmedi. Derin'in annesinin kermeste almak istediği bilekliği Asya'da görmesi üzerine ortalık yeniden karışacak. Ali'nin annesine hediye ettiği bilekliği aslında çaldığı belli olacak. Okuldaki çalma olaylarının arkasında Ali'nin çıkması Asya'yı yıkacak. Asya oğlu ile bu durumda yüzleşecek. Asya'nın Ali'nin çaldıklarını okula getirmesi ise Ali'nin annesine karşı öfke duymasına neden olarak babası ile yaşama kararı almasını sağlayacak. Derin ise bu durumu fırsata çevirerek Ali'ye destek olacak ve temelli beraber yaşamaya Ali'yi ikna edecek. Asya Ali'nin bu kararı ile çok üzülecek.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 01:23