Sadakatsiz 17.Bölümde Neler Oldu? Sadakatsiz 18.Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz’in dün yayınlanan 17. bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 16. bölümde paylaşılan cinayet incelemesi sahnesi ile Derin’in öldürüleceği düşünülmüştü. 10 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan 17. son bölümde bu konu ile ilgili yeni gelişmeler oldu.

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz’de dün akşam yayınlanan bölümüne Derin’in Ali'ye karşı olan tavır değişikliği ve Ali ile arasında geçen tartışma damga vurdu. Ali Derin ile tartışırken babasına çok ağır bir laf etti ve Volkan buna tepkisiz kalamayıp Ali’ye tokat attı. O andan itibaren bütün dengeler değişti ve Ali evine dönmek istedi.

Baş rollerini Cansu Dere Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz dizisi her Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dün akşam yayınlanan bölümde ise Asya'nın şehirden gitme konusunda kararlılığı Derin'i sevindirmişti. Ancak daha sonra Asya Derin’e Volkan'ın Asya'ya olan takıntıları konusunda kanıtlar gösterince Derin’in tadı kaçtı. Bölümde en çok dikkat çeken sahnelerden biri ise Hicran ve Haluk’un geçmişi oldu.

Asya Ali'nin iyiliği için şehirden ayrılma kararı almıştır. Bunu duyan Derin büyük bir zafer kazandığını düşünür ve Asya ile dalga geçer. Hicran ve Selçuk karakterinin bir tesadüfle karşılaşması ve yüzleşmesi seyirciyi şok etmiştir. Bu sırada Asya’nın şehirden gideceğini duyan Volkan sarsılır ve çok üzülür. Asya ise Derin’i Volkan’ın takıntıları konusunda uyarır ve dün gece kendisinin evine geldiğini söyler. Derin her ne kadar şaşırdığını ve üzüldüğünü Asya'ya belli etmese de adeta yıkılmıştır.

SADAKATSİZ 18 BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz’in 18. bölüm fragmanı yayınlandığından beri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştır. Volkan Asya'nın yanına üzgün bir şekilde gelir ve kendisinden kopamadığını ve kendisini affetseydi neler olabileceğini Asya’ya söyler. Ve Volkan öyle bir hamle yapar ki hem Asya hem seyirciler şok olur.