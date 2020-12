Sadakatsiz 12.Bölüm Full İzle, Sadakatsiz 12.Bölümde Neler Oldu?

Her hafta, seyircileri Kanal D ekranlarına kitleyen ve son dönemin en popüler dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen başrolleri paylaşıyor. İzleyicilerden tam not almayı başaran dizi, her hafta olduğu gibi yine sosyal medyayı salladı.

SADAKATSİZ 12.BÖLÜM İZLE

Sadakatsiz dizisinin 12.bölümü Kanal D’nin resmi internet sitesinde yayınlandı.

SADAKATSİZ 13.BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz dizisinin 13.bölümünün fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragmanın birkaç gün içinde yayınlanması beklenmektedir.

SADAKATSİZ 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz’in 30 Aralık Çarşamba günü yayınlanan 12.bölümünde yaşananlar seyirciyi şok etti. Bilindiği üzere geçtiğimiz bölümde Asya’ya ve evine maskeli birisi saldırmıştı. Yayınlanan yeni bölümde Asya'ya saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıkıyor fakat tahmin edilenlerin aksine bu kişiyi Volkan’ın tutmadığı belli oluyor. Volkan bütün gece Derin’in telefonlarını açmayıp Asya’nın kapısının önünde nöbet tutuyor. Bunu öğrenen Derin çılgına dönüyor.

Sonraki gün, Asya’nın başhekimlikten atılması karşılığında Volkan’ın hastaneye bağış yapacağını Haluk’a anlatmak için hastaneyi basan Asya, kızınızın huzurunun kaçmasını istemiyorsanız Volkan’ı tepemden çekin diyerek tehditler savurur. Bunu öğrenen Haluk, Volkan’ı azarlar ve böyle bir şeyin asla yaşanmayacağını söyler.

Bahar, Gönül’ün tarafına geçmeyip Asya’nın yanında olduğu için, Gönül’ün vakıf yararına düzenlenen kermesteki standı iptal edilir. Çareyi Asya’dan yardım istemekte bulan Gönül ile Asya standı açmak için elinden geleni yapar. Bu esnada Volkan, Turgay’ı kıskandığı için Turgay’dan randevu alarak tehdit etmeye gider.

Geçtiğimiz bölümde Asya’ya saldıran kişinin de Volkan’ın adamı Selçuk olduğu ortaya çıkar fakat bunu Volkan istediği için değil kendi istediği için yaptığı öğrenilir. Volkan, Selçuk’un boğazına yapışır ve Asya’ya zarar verirsen seni mahvederim gibi tehditler eder.

Gönül, kızı için kermeste görkemli bir stant ayarlar. Derin’in standı müşteri akınına uğrar ama sonradan öğrenilir ki gelen müşterilerin hepsi Gönül’ün tuttuğu ajans çalışanlarıymış.

Bölümün şok eden kısımlarından biri olan sahne ise tuvalette Derin’in kızları sıkıştırması oldu. Önce Bahar’ı huzurumu bozma şeklinde tehdit eden Derin, Bahar’a da “Sizin Asyacılığınızdan çok sıkıldım, midemi bulandırıyorsunuz” diyerek saldırmıştır. Tam bu esnada Asya tuvaletten çıkar ve Derin Asya’ya da kocasının peşini bırakması için tehditler savurur. Asya, asıl kocasının kendi peşini bırakmasını söyleyerek Derin’i çıldırtır ve Volkan’ın büyük bir oyun oynadığını söyleyerek Derin’in aldatıldığına dair şüphelenmesine yol açar.

Asya’nın söyledikleri yetmiyormuş gibi Derin’in Volkan için tuttuğu ajandan Volkan’ın iki telefon kullandığını öğrenen Derin, Volkan’ın ofisine gizlice girer. Volkan’ın ikinci telefonunu bulan Derin, telefonda Asya’nın fotoğraflarını görür.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Başarılı bir doktor olan Asya, kocası Volkan ve oğulları Ali huzurlu bir şekilde yaşarken, bir gün Asya, Volkan’ın atkısında sarı uzun bir saç teli bulur ve olayları deşmeye başlar. Karşısına çıkan her izle, Volkan’ın ne işler çevirdiğini öğrenen Asya, intikam almak ve bu hikayenin kurbanı olmamak için elinden gelen her şeyi yapar.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu ve BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin uyarlanan Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.