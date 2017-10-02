Saadettin Saran evliliğini Hülya Avşar için mi bitirdi ?

2012 yılında evlendiği Emek Külür'den geçtiğimiz günlerde boşanan Saadettin Saran'ın uzun bir süre bekar gezmeyeceği belli oldu.Ünlü iş adamı Saadettin Saran'ın 4 yıl boyunca büyük aşk yaşadığı ve evliliğin kıyısında döndüğü Hülya Avşar ile barışmak için harekete geçti.Saadettin Saran'ın Hülya Avşar ile eski mutlu günlerine dönmek istediği fakat Avşar'ın bu mesaja olumlu tepki vermediği de gelen bilgiler arasında.Ayrıca Hülya Avşar'ın Saadettin Saran'ı bütün sosyal medya hesaplarından da engellediği öğrenildi.

Hülya Avşar'ın o itirafı !

Bilindiği üzere Hülya Avşar bugüne kadar yaşadığı ilişkilerde hep terk edenin kendisi olduğu sadece Saadettin Saran tarafından terkedildiğini açıklamıştı.