Rüzgar Erkoçlar , Tuğba Beyazoğlu ile dünya evine giriyor

Geçtiğimiz dönemde geçirdiği cinsiyet değiştirdiği ameliyatıyla gündeme gelen Rüzgar Erkoçlar şimdilerde ise yaşadığı ilişkiyle gündeme geliyor.

Erkoçlar , bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile bu akşam Sarıyer'deki bir mekanda dünya evine giriyor.Erkoçlar , düğün öncesi gelin almaya giderken çektiği vidyoları sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı ve büyük beğeni topladı.Son olarak Tuğba Beyazoğlu'nun da gelin arabasına binmesiyle 'kızı aldık geliyoruz' diyen Erkoçlar'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

ONUR RÜZGAR ERKOÇLAR KİMDİR?

Onur Rüzgar Erkoçlar (d. Nil Erkoçlar, 26 Mart 1986, İstanbul), Türk oyuncu ve fotomodeldir.

Oyunculuğa on yaşında oynadığı reklam filmleriyle başlayan Erkoçlar, 15 yaşındayken oynadığı Molped reklamıyla ünlenmiştir. Ardından birçok projede yer alan Erkoçlar ilk olarak Berna Laçin'in başrolü oynadığı Seni Yaşatacağım adlı dizide oynamaya başlamış, bu dizinin ardından Kadir İnanır'ın başrolde olduğu Bütün Çocuklarım adlı dizide oynamıştır. Oyuncu, en çok Emret Komutanım adlı dizi ve aynı ada sahip sinema filminde canlandırdığı Foto Fato rolü ile tanınmaktadır.

20 Şubat 2013 tarihinde müzik yapımcısı Erol Köse'nin Erkoçlar hakkında Twitter'da yayınladığı mesajda, oyuncunun cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek erkek olduğu iddia edildi. Oyuncu ve kardeşi tarafından yalanlanan iddia daha sonra doğrulandı ve oyuncunun yeni adının Rüzgar olduğu aktarıldı.