Rüzgar Aksoy Kimdir? Oyuncu Olma Hikayesi ve Hayatı

Rüzgar Aksoy 5 Ocak 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiş Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve dublaj sanatçısıdır. İstanbul doğumlu olan ünlü oyuncunun boyu 183 cm kilosu ise 80’dir. Göz rengi kahverengi olan Rüzgar Aksoy’un burcu ise oğlaktır ve bir köpeği bulunmaktadır.

Aksoy İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü bitirmiştir. Daha sonra Haliç Üniversitesi’nde konservatuar bölümünde yüksek lisansını gerçekleştiren oyuncunun mesleğe adımı ise “Adanalı” isimli dizide canlandırdığı Ferruh karakteri ile yaşanmıştır. Oyuncunun parladığı proje ise Kara Sevda dizisidir. Bu projede hayat verdiği “Tarık Soydere” karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiş ve beğeni toplamıştır. Aksoy’un dublaj ve radyoculuk geçmişi olsa da oyuncu olmak gibi bir düşüncesi o zamanlar bulunmuyordu. Ancak tesadüfler onu buralara kadar getirdi. Radyoculuktan sıkıldığı dönemde Antalya’ya taşındığını, orada bir buçuk ay çalıştığını ve hatta çaycılık yaptığını ifade ederken sorunlar ortadan kalktığında ise iki üç yıl boyunca dublaj yaptığını ifade etmiştir. O dönemler yüzünün uygun olduğu için kendisinden audition alınmasının istendiğini söylemiş ve bu şekilde oyunculuğun hayatına girdiğini anlatmıştır. Aslında kişilik özellikleri olarak eğlenceli, doğal, samimi ve çocuk ruhlu olduğunu belirten Aksoy, yakın arkadaşlarına kendisini sorduklarında ise söylenecek ilk şeyin direkt çocuk olduğunu söyleyip çok eğlendiğini ve yerinde duramadığıını ifade etmiştir. Aksoy’u uzun süredir tanıyanlar ise genelde “Böyle bir şaka yaptın ama sonra bunun altından nasıl kalktın?” sorusunu kendisine yönelttiklerini ifade etmiştir.

Aikido sayesinde anda kalıyor

Aynı zamanda kendisini geliştirmek için de sürekli çaba sarf ettiğini ve bunun düşünce yapısının temelini oluşturduğunu açıklayan oyuncu, egonun ise oyunculukta tehlikeli bir şey olduğunu düşündüğünü ifade edip ne olursa olsun biriktirmeye devam et cümlesinin ise kendisinin en önemli cümlesi olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte “aikido” ile de ilgilenen oyuncu bunu ruhunu dinlendirmek için yaptığını ve bu şekilde anı yakaladığını söylemiş ve bir oyuncu için de anın ne kadar önemli bir şey olduğu hakkında konuşmuştur. Rüzgar Aksoy’un ilk sinema filmi “Benimle Var Mısın?” olurken kendisinin aşka olan bakışı hakkında da kalp atışlarının hızlanması gibi biyolojik etkileri olduğunu ve çocuk gibi yaklaşıp ne yapacağını bilememe hali olduğunu ifade etmiştir.