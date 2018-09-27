Rus turistler Feduk konseriyle eğlendi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde gece kulübünde sahneye çıkan Rus şarkıcı Feduk, hayranlarını coşturdu. Konsere özellikle Rus turistler yoğun ilgi gösterdi.

Türk turizminin en önemli merkezlerinden Kemer'de otellerdeki doluluk oranı yüzde 100 seviyelerine yakın seyrediyor. Özellikle Rus turistlerin ilgi gösterdiği ilçede gece eğlenceleri de hız kesmiyor. İlçe merkezindeki Club Aura Kemer'de Rus şarkıcı Feduk sahne aldı.

Çoğunluğu Rus tatilciler konser öncesi erken saatte gece kulübünü doldurdu. DJ Arda'nın çaldığı parçalarla eğlenen turistler, go go dansçılarının şovlarına da büyük ilgi gösterdi.

Saat 02.00'de ise sahneye Feduk çıktı. Tatilcilerin cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştığı Rus şarkıcı, yaklaşık 1 saat sahnede kalarak, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



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