Rus Model'den şoke eden Burak Özçivit açıklaması !

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen arasındaki kıskançlık krizlerinin başkahramanı olan Rus Model Victoria Bonya'dan şoke eden Burak Özçivit açıklaması geldi.Victoria Bonya "Böylesine çılgın tepkiyi ilk defa gördüm dedi." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit'in paylaştığı fotoğrafın altına yorum yapan Victori Bonya Burak özçivit tarafından sosyal medyadan engellenmişti.Burak Özçivit ile Fahriye Evcen hayranları Rus mankeni yorum yağmuruna tutarak "Onlar evlendi, artık onlardan uzak dur" ifadelerini kullanmıştı.Daha öncede İranlı güzel Mahlagha Jaberi tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Burak Özçivit , Fahriye Evcen'in kıskançlık krizlerine girmesi sonrasında o güzelide engellemişti.

Rus Model Victoria Bonya , " "Bu aktör için yorum yaptığımda insanlar neden bu kadar umursuyor? Çok acayip" ifadelerini kullanırken , sevgilisinin olduğunu ve mutlu bir birliktelik yaşadığını da ifade etti.