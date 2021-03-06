Rita Ora'ya yaş gününde beklenmeyen sürpriz!

30'uncu doğum gününü kutlayan ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, pandemi koşullarını hiçe sayarak karartina kurallarını ihlal etmesi sebebiyle tepkilerin odağına yerleşmişti. Doğum günü partisi için kuralları hiçe saydığı belirtilen Rita Ora'nın bncilce davrandığı ve toplum sağlığını düşünmediği kaydedilmişti. Tepkilerin artması üzerine reklam sözleşmesi yırtılan Rita Ora, ITV kanalında yayınlanan ve jürisi olduğu "The Masked Dancer" yarışmasından da kovuldu.

30'uncu yaş günü için 30 arkadaşını çağırmıştı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 30 arkadaşını davet ettiği 30'uncu doğum günü nedeniyle eleştirilen Rita Ora, gelen tepkilerin ardından özür diledi. Ünlü şarkıcı partiyi inkar edemedi zira katılımcıların sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflar durumu kanıtladı. Ora'nın partisine katılan ünlü isimlerin arasında ünlü model Cara Delevingne ile kız kardeşi Poppy de vardı.

"Karantinadan çıktık zannettim"

Yaptığı doğum günü partisinden "kabul edilmez bir hata" olarak bahseden Rita Ora, karantinadan çıktıklarını zannetiğini ve aşılanma nedeniyle artık durumun daha az riskli olduğunu düşünerek böyle bir hata yaptığını söyledi. Rita Ora'nın jüriliğinden kovulduğu dans yarışması The Masked Dancer'da ünlü şarkıcının yerine 30 yaşındaki dansçı Oti Mabuse getirildi.

Avustralya'daiki hafta karantinada kaldı

Rita Ora'nın ise Avustralya'da yayınlanan bir şarkı yarışmasında jüri olacağı öğrenildi. Program için Avustralya'ya seyahat eden Rita Ora, Avustralya'daki sert karantina kuralları nedeniyle zor günler geçirdi. Düzenlediği doğum günü partisine 30 arkadaşını çağırarak büyü bir hataya imza atan Ora, Avustralya'dali lüks otelde iki haftayı karantinada geçirdi. Ünlü şarkıcı otel tesislerini ve oda servisini kullanamadı. Spor salonu ve yüzme havuzuna da alınmadı.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 08:21