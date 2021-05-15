Rihanna, İsrail ve Filistin Arasındaki Yaşananlara Tepki Gösterdi

Grammy ödüllü pop yıldızı Rihanna, ana akım ABD'li bir ünlü tarafından hem İsrail hem de Filistin tarafları için ender görülen bir dayanışma gösterisinde "kalbinin kırıldığını" söyleyerek İsrail-Gazze şiddetinin sona ermesi çağrısında bulundu.

“Masum İsrailli ve Filistinli çocuklar sığınaklarda saklanıyor… Bir çeşit kararlılık olmalı! Ne yazık ki, masum insanların hükümet ve aşırılık yanlıları tarafından sürdürülen kavramlara kurban gitmesini izliyoruz ve bu döngünün kırılması gerekiyor! "Instagram'da Çarşamba günü 95 milyondan fazla takipçisine yazdı.

Konuyla ilgili konuşan ünlülerin çoğu, İsrail'in bir ay süren Ramazan tatili boyunca Kudüs'teki bir dizi protestodan doğan ve Hamas militanları Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket atmaya başladığında yükselen çatışmadaki eylemlerini son derece eleştirdi. İsrail film yıldızı Gal Gadot gibi iki tarafla dayanışmayı ifade etmeye çalışan birkaç kişi, Filistin yanlısı eleştirmenlerin yorumlarıyla vuruldu.

Bu kadar çok takipçiye sahip olan Rihanna’nın duruşu şaşırtıcı olmayan bir şekilde bir dizi yanıt aldı. Düzinelerce yorumcu açıklamaya övgüde bulundu ve birçoğu büyük platformunu çatışmaya dikkat çekmek için kullandığı için şükranlarını dile getirdi. Bir kullancı, "Bu konuda konuştuğunuz için teşekkür ederim. Müslüman bir geçmişe sahip biri olarak çocukları ilk sıraya koymaya katılıyorum, ”dedi.

Ancak Newsweek, şarkıcının gönderisinin #FreePalestine hashtag'iyle düzinelerce yorum aldığını bildirdi. Perşembe sabahı İsrail Gazze'ye hava saldırısına devam ederken, Gazze'den İsrail'e roketler fırlatılıyor. Pazartesiden bu yana 70'den fazla kişi öldürüldü. Rihanna'nın açıklaması Instagram'da düzinelerce "Özgür Filistin" tepkisine yol açtı ve sosyal medya kullanıcıları, sanatçıyı çatışma hakkında daha fazla bilgi almaya çağırdı.

Rihanna’nın gönderisi kesinlikle kaşları kaldırdı, bazıları sanatçıyı ve güzellik modasının kralı "All Lives Matter" duruşunu benimsemekle suçladı ve daha önce 2014'te #FreePalestine (Özgür Filistin) hareketini desteklediğine işaret etti (şimdi silinmiş bir tweet'e atıfta bulunarak).

Rihanna’nin gönderisine yanıt olarak bir kullanıcı “Hey Rihanna, Filistinlilerin bomba sığınakları yok, korumamız yok. Barınak yok. Gazze'deki Filistinlilerin saklanacak ve gidecek hiçbir yeri yok. Filistinlilerin ordusu yok, nükleer silahı yok, milyarlarca ABD doları ile finanse edilmiyoruz. Tartışmaktan mutluluk duydum. " şekilde yorum yaptı.