Rihanna'dan şoke eden 'bekaret' açıklaması !

Son dönemde aldığı kilolarla gündeme gelen Rihanna'ya "Zamanda yolculuk yapabilme şansın olsa nereye dönmek istersin?" sorusu sorulunca dünyaca ünlü şarkıcı, bekaretini kaybettiği güne dönmek istediğini söyldi.
"BEKARETİMİ KAYBETTİĞİM ANIN 10 DAKİKA ÖNCESİNE DÖNMEK İSTERDİM"
Rihanna'nın, bekaretini kaybettiği günün 10 dakika öncesine dönmek istemesi herkesi şaşırttı. Rihanna "O andan pişmanlık mı duyuyor?" sorusu akıllara geldi.
GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Ünlü yıldızın özel hayatıyla ilgili bu itirafı magazin basınında büyük yankı uyandırdı.