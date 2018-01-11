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Ricky Martin Suriyeli erkek arkadaşı Jwan Yosef ile evleniyor !

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, çok yakında Suriyeli erkek arkadaşı Jwan Yosef ile evleneceklerini canlı yayında açıkladı.Bir dönem genç kızların sevgilisi olan Ricky Martin'den şok açıklamalar ...

11 Ocak 2018 Perşembe 11:55
Ricky Martin Suriyeli erkek arkadaşı Jwan Yosef ile evleniyor !

.Bir dönem genç kızların sevgilisi olan Ricky Martin'den şok açıklamalar ... Ricky Martin ve nişanlısı Jwan Yosef geçtiğimiz günlerde "Uluslararası bir düğün yapmayı planlıyorum" açıklamasında bulundu.Ricky Martin ve nişanlısı Jwan Yosef geçtiğimiz günlerde "Uluslararası bir düğün yapmayı planlıyorum" açıklamasında bulundu.

2015 senesinde erkek arkadaşı Jwan Yosef  ile nişanlanan dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, katıldığı bir davette hayatını  Jwan Yosef  ile birleştirdiklerini açıkladı. Nişanlanan ve 2 çocukları olan Ricky Martin, "Uluslararası bir düğün yapmayı planlıyorum" dedi.

Ricky Martin, Jwan Yosef ile birbirlerine söz verdiklerini ve çok yakında görkemli bir tören ile evliliklerini kutlayacaklarını söyledi.

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