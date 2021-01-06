Rekabet Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Dizide Hangi Oyuncular Oynayacak?

Doyasıya bir rekabet ve aşk hikayesi ile ekranlara gelecek olan yeni dizi Rekabet, izleyiciler tarafından oldukça merak edilen ve ne zaman başlayacağına dair sorular sorulan bir dizi. İzleyiciler tarafından oyuncu kadrosunun oldukça merak edildiği bir dizi, ancak dizi ile ilgili çok bir bilginin olmaması yanı sıra Gazeteci Birsen Altuntaş, kendi sosyal medya hesabından yeni başlayacak olan dizi ile ilgili bazı detayları paylaştı. Dizinin başrolünde oynayacak olan kadın oyuncu ismi belli oldu. Öğrenilen bilgilere göre Pınar Deniz, Rekabet dizisi için anlaşmayı yaptı, imzayı attı.

Dizide erkek başrol oyuncusu olacak kişi ise merak konusu olurken, bu isimde belli oldu. Çoğu kişinin Kara Sevda dizisinde rol aldığı Emir karakteri ile bilinmekte olan Kaan Urgancıoğlu ile Rekabet dizisi için görüşmelerin yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Kanal D ekranlarında yayımlanacağı bilgisi bulunan olan dizi için Kaan Urgancıoğlu’nun henüz herhangi bir anlaşma yapmasa da prensipte Rekabet dizisi projesini kabul ettiği ifade ediliyor. Kaan Urgancıoğlu projeyi kabul ederse, rol arkadaşı olacak olan Pınar Deniz, Urgancıoğlu'na hiç de yabancı bir isim değil. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Netflix’te yayımlanan Aşk 101 dizisinde de beraber oynadılar. Partner olarak da izleyiciler iki oyuncuyu birbirlerine oldukça yakıştırmaktadır. Tekrardan ve bu kez Kanal D ekranında yayımlanacak olan bir dizi için bir araya gelecek olması da ikiliyi bir arada görmeyi seven izleyicileri oldukça sevindirdi. Dizinin yönetmenliğini ise birçok başarılı projenin altında imzası olan ve son dönemlerde adından sıklıkla bahsettiren Ali Bilgin yönetecek.

Bilgin'in ise diğer projeleri şu şekilde; Arka Sıradakiler, Ufak Tefek Cinayetler, Kuzgun, Cesur ve Güzel ve Menajerimi Ara dizileri ile adından bahsettirdi.

Rekabet Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

İş hayatı ve kıyasıya rekabet çerçevesinde tutku dolu bir aşkı konu edinen dizinin bu sezon mu yoksa, önümüzdeki sezonda mı çekileceği konusunda bir netlik bulunmazken. Başarılı yönetmen Ali Bilgin'in yöneteceği ve senaryoyu kaleme alacak kişinin ise Sema Ergenekon olacağı biliniyor.