Recep İvedik geri dönüyor .Vizyon tarihi belli oldu !

Son filmi Recep İvedik 5, yaklaşık 7,5 milyon kişi tarafından izlenen Şahan Gökbakar, 6'ıncı film hakkında konuştu.

Kardeşi Togan Gökbakar ile ön hazırlığa başladığını söyleyen Şahan Gökbakar, "Aklımızda 'Recep İvedik 6' için iki farklı hikaye var. Şu anda karar verme aşamasındayız. Kararımızı verdiğimiz an senaryolaştırıp çekim planını yapacağız. 2019'da vizyonda olacak" ifadelerini kullandı.

RECEP İVEDİK SERİSİ

İlk film 2008 yılında vizyona girdi ve çok izlenmesi nedeniyle arka arkaya 5 devam filmi daha çekildi. Togan Gökbakar’ın tüm filmlerde yönetmenliğini üstlendiği filmler, internet ortamında ve sinema salonlarında en çok izlenen filmlerden biri haline geldi.

Neredeyse her yıla bir film sığdıran Şahan Gökbakar ise serilerle ününe ün kattı. İkinci film, 2009, üçüncü 2010, dördüncü 2014 beşinci ise 2017 yıllarında gösterime girdi.