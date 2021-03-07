Rasim Öztekin Öldü Mü? Sağlık Durumu Kritik, Doktorundan Açıklama Bekleniyor

Bugün sanat camiasının sevilen ismi Rasim Öztekin’in kalbinin durduğu haberi gündeme bomba gibi oturdu. 62 yaşında olan tiyatro ve sinema oyuncusu Öztekin, hastanede tedavi altına alındı. Rasim Öztekin'in güncel sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor.

Usta oyuncu Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde fenalaştı. 62 yaşındaki Öztekin'in kalbi durdu ancak hastanede yapılan müdahalelerin ardından hayata döndü.

RASİM ÖZTEKİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gelen son bilgilere göre özel bir hastanede tedavi altına alınan Rasim Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

2018 YILINDA DA OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Rasim Öztekin 44 yaşında kalp yetmezliği hastalığına yakalanmış ve 2018 yılında bir operasyon yapılarak kalp pili değiştirilmişti.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR

Rasim Öztekin 14 Ocak 1959 yılında doğmuştur. Sayısız sinema, tiyatro ve dizi projelerinde yer alan usta oyuncu İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun olmuştur. İlk kez İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalar yaparak oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Tiyatro sanatçılığına profesyonel olarak başlaması ise Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda yer almasıyla gerçekleşmiştir. Tiyatro kariyerinin yanı sıra pek çok film ve dizide rol almıştır.

RASİM ÖZTEKİN’İN OYNADIĞI FİLMLER

Baba Parası - 2020

Dijital Esaret - 2019

Çalgı Çengi İkimiz - 2017

Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015

Bak Hele Bak - 2015

Mandıra Filozofu - 2014

Düğün Dernek - 2013

Vay Arkadaş - 2010

Gelecekten Bir Gün - 2010

Kanal-İ-Zasyon - 2009

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009

Kabadayı - 2007

Kapılara Dikkat - 2006

Balıketi - 2006

Şans Kapıyı Kırınca - 2004

Pardon - 2004

Aktör Eskisi - 2004

G.O.R.A. - 2003

Bay E - 1995

Türk Tutkusu - 1994

Tersine Dünya - 1993

Kurt Kanunu - 1991

Arabesk - 1988

72. Koğuş - 1987

Bir Günlük Aşk - 1986

RASİM ÖZTEKİN’İN OYNADIĞI DİZİLER

Ev Yapımı - 2020

Görevimiz Komedi - 2018

Klavye Delikanlıları - 2017

İnadına Sözleri İnsanı - 2017

Kardeş Payı - 2014

Seksenler - 2012-2017/2019-Günümüz

Geniş Aile - 2009-2011

Komedi Türk - 2008

Eyvah Halam - 2008

Suç Dosyası - 2007

Güzel Günler - 2007

Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006

Hırsız Polis - 2005

Dolunay - 2005

Ev Hali - 2002

Yeni Hayat - 2001

Paşa Baba Konağı - 2000

Kızım Osman - 1998

Başka İstanbul Yok - 1996

Boşgezen ve Kalfası - 1995

Varsayalım İsmail - 1991

Köşe Dönücü - 1983

Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987

Eğrisiyle-Doğrusu - 1988)