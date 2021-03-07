Rasim Öztekin Öldü Mü? Sağlık Durumu Kritik, Doktorundan Açıklama Bekleniyor

Bugün sanat camiasının sevilen ismi Rasim Öztekin’in kalbinin durduğu haberi gündeme bomba gibi oturdu. 62 yaşında olan tiyatro ve sinema oyuncusu Öztekin, hastanede tedavi altına alındı. Rasim Öztekin'in güncel sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor.
Usta oyuncu Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde fenalaştı. 62 yaşındaki Öztekin'in kalbi durdu ancak hastanede yapılan müdahalelerin ardından hayata döndü.
RASİM ÖZTEKİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Gelen son bilgilere göre özel bir hastanede tedavi altına alınan Rasim Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
2018 YILINDA DA OPERASYON GEÇİRMİŞTİ
Rasim Öztekin 44 yaşında kalp yetmezliği hastalığına yakalanmış ve 2018 yılında bir operasyon yapılarak kalp pili değiştirilmişti.
RASİM ÖZTEKİN KİMDİR
Rasim Öztekin 14 Ocak 1959 yılında doğmuştur. Sayısız sinema, tiyatro ve dizi projelerinde yer alan usta oyuncu İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun olmuştur. İlk kez İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalar yaparak oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Tiyatro sanatçılığına profesyonel olarak başlaması ise Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda yer almasıyla gerçekleşmiştir. Tiyatro kariyerinin yanı sıra pek çok film ve dizide rol almıştır.
RASİM ÖZTEKİN’İN OYNADIĞI FİLMLER
Baba Parası - 2020
Dijital Esaret - 2019
Çalgı Çengi İkimiz - 2017
Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015
Bak Hele Bak - 2015
Mandıra Filozofu - 2014
Düğün Dernek - 2013
Vay Arkadaş - 2010
Gelecekten Bir Gün - 2010
Kanal-İ-Zasyon - 2009
Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009
Kabadayı - 2007
Kapılara Dikkat - 2006
Balıketi - 2006
Şans Kapıyı Kırınca - 2004
Pardon - 2004
Aktör Eskisi - 2004
G.O.R.A. - 2003
Bay E - 1995
Türk Tutkusu - 1994Tersine Dünya - 1993
Kurt Kanunu - 1991
Arabesk - 1988
72. Koğuş - 1987
Bir Günlük Aşk - 1986
RASİM ÖZTEKİN’İN OYNADIĞI DİZİLER
Ev Yapımı - 2020
Görevimiz Komedi - 2018
Klavye Delikanlıları - 2017
İnadına Sözleri İnsanı - 2017
Kardeş Payı - 2014
Seksenler - 2012-2017/2019-Günümüz
Geniş Aile - 2009-2011
Komedi Türk - 2008
Eyvah Halam - 2008
Suç Dosyası - 2007
Güzel Günler - 2007
Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006
Hırsız Polis - 2005
Dolunay - 2005
Ev Hali - 2002
Yeni Hayat - 2001
Paşa Baba Konağı - 2000
Kızım Osman - 1998
Başka İstanbul Yok - 1996
Boşgezen ve Kalfası - 1995
Varsayalım İsmail - 1991
Köşe Dönücü - 1983
Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987
Eğrisiyle-Doğrusu - 1988)Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 20:25