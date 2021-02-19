Ramo’da Flaş Gelişme! Ramo Sibel Neden Öldü? Esra Bilgiç Diziden Neden Ayrıldı?

Ekranların sevilen dizisi Ramo’da geçtiğimiz bölümlerde Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç düğün sahnesinde vurulmuştu ve izleyenleri bir hayli üzmüştü. Cuma günleri Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde Sibel karakterinin bu hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermesini izledik. Peki Ramo Sibel öldü mü, diziden ayrıldı mı?

Cuma günlerinin reyting rekorları kıran dizisi en sevilen karakterlerinden biri olan Sibel karakteri geçtiğimiz günlerde bir düğün sahnesinde vurulmuş ve bu hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti. Yeni bölümün yayınlanmasının ardından diziyi izleyen veya izlemeyen kişiler Ramo Sibel diziden ayrıldı mı, öldü mü, Ramo son bölümde neler oldu gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı.

RAMO SİBEL ÖLDÜ MÜ?

Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç rol aldığı tüm projelerdeki oyunculuk performansıyla hem Türkiye'de hem de dünya çapında fazlasıyla beğeniliyor. Güzel oyuncunun Ramo dizisinden ayrılacağına dair magazin gündeminde pek çok dedikodu bundan dolayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla konuya açıklık getirdi. Esra Bilgiç tarafından yapılan açıklamada “Arkadaşlar ramo'dan ayrılmıyorum sevgiler” notu yer aldı. Dizinin sevenleri ve Esra Bilgiç'in hayranları bu müjdeli haberi sevinçle karşıladı.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo’nun son bölümünde neye karakteri Sibel'e kan vererek onu ölümden kurtarmıştı. Ancak seyircilerin yaşadığı mutluluğu kısa sürdü. Sahte hemşireler Sibel'in odasına bir tuzak kurdu ve odada bomba patlatıldı. Dizinin finalinde Ramo Sibel'in mezarının başında ağladı. Bu nedenle seyirciler Sibel'in kesin olarak öldüğünü düşünüyor.

Esra Bilgiç kimdir?

Esra Bilgiç 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Doğduğu şehirde Hacettepe Üniversitesi'nde arkeoloji okumuştur fakat sonra Bilkent Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümüne geçiş yapmıştır. İlk kez TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner gibi oyuncuların başrollerinde bulunduğu Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almıştır. Daha sonra Kanal D’de yayınlanan Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandırmıştır. Son olarak 2019 yapımı olan Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat vermektedir.