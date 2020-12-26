Ramo Yavuz öldü mü? Yiğit Özşener Ramo'dan ayrıldı mı?

Show TV fenomen dizisi Ramo'da sürpriz ayrılık! Her hafta cuma günleri yayınlanan Ramo dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ramo dizisi yeni bölümde şok bir ayrılık yaşandı. Ramo'da Yavuz karakterini canlandıran Yiğit Özşener dizisinden ayrıldı mı? Fidan ölmesi sonrası Yavuz'da öldü mü!

Ramo'da şok ayrılık!

Show TV sevilen dizisi Ramo'da sürpriz ayrılık! Olgun Şimşek, Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım başrollerini paylaştığı dizide Yavuz karakterini canlandıran Yiğit Özşener, dizinin son bölümde ölerek diziden ayrıldı! Ramo Yavuz öldü ve diziye veda etti!

Ramo'nun sevilen karakterlerinden biri olan Yavuz'u canlandıran Yiğit Özşener, diziye veda ettiğini açıkladı! Ramo bu ayrılık sonrası hiç bir şey eskisi gibi olmayacağının mesajları verildi.

Ramo her hafta cuma Show TV'de!