Ramo'ya Veda Zamanı! Son Defa Yaptılar

Show TV'nin Cuma akşamlarında ekrana gelen başarılı dizisi Ramo, yarın akşam son bölümü ile seyircilerine veda edecek. Dizinin hayranları ise Ramo'nun final kararı almasına büyük tepki verdi ve eleştirilerde bulundu. Ancak yapım, final hakkında kararını değiştirmedi. Bu sebeple başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in bulunduğu dizi Ramo, yarın akşam final bölümü ile ekran hayatından ayrılacak.

Dizinin çekimlerinin ise yeni tamamlandığı öğrenildi ve final bölümünde nasıl gelişmeler yaşanacağını ve hangi sürprizlerin seyirci kitlesine beklediği merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosu ile ekrana damga vuran dizilerden biri olan Ramo izleyicilere veda edeceğini açıkladı.

Yarın akşam ekranlara gelecek final bölümü sebebiyle dizinin başarılı oyuncuları da veda pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Son sahnelerini çeken oyuncular yavaş yavaş veda pozlarını yayınlarken oyuncuların takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum geldi.

Roma'nın neredeyse tüm oyuncu kadrosu final pozlarını yayınladı. Ancak bu pozlar arasında en dikkat çekeni Murat Yıldırım'ın partneri Esra Bilgiç ile vermiş olduğu poz oldu. Rol arkadaşı ile fotoğrafını paylaşan Murat Yıldırım kendisine dizide yol arkadaşı olan oyuncu Esra Bilgiç’e onure eden sözlerde bulundu.

Murat Yıldırım, Ramo dizisindeki partneri başarılı oyuncu Esra Bilgiç ile veda pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaştığı fotoğrafın altına yaptığı açıklamaları ile de dikkat çekti. “Son gün” şeklinde bir ifade ile açıklamasına başlayan oyuncu Murat Yıldırım, “her seferinde oyunculuğun ile Ramo dizisini izlemesi daha keyifli hale getirdin, bunun için teşekkürler.” notunu yazdı. Murat Yıldırım'ın partneri Esra Bilgiç ile paylaştığı bu veda pozu ve altına yapmış olduğu açıklama dizi hayranlarından binlerce beğeni topladı ve oyuncular tekrardan kendilerine hayran bıraktı.