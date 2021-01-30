Ramo Sibel ölecek mi? Esra Bilgiç diziye veda mı ediyor? Esra Bilgiç kimdir?

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrolünü paylaştığı Ramo dizisi 29 Ocak Cuma günü yayınlanan son bölümü ile heyecanları dorukta bıraktı. Show TV ekranlarının fenomen dizisinde Esra Bilgiç tarafından canlandırılan Sibel karakterinin ölüp ölmediği merak ediliyor. Yayınlanan son sahnede vurulan Sibel ölecek mi? Esra Bilgiç Ramo'nun oyuncu kadrosundan ayrılıyor mu? İşte merak edilenler..

Ramo'da Sibel'in vurulmasından sonra Esra bilgiç'in senaryo gereği ölerek diziye veda edeceği iddia edildi. Bu iddialar gündeme bomba gibi düşerken diziseverler bu duruma üzülerek iddiaların doğru olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Peki Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrılacak mı?

Başrol oyuncusu Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrılmıyor. Güzel oyuncu bu konu hakkında sosyal medyada açıklamada bulundu. İşte Esra Bilgiç'ten gelen paylaşım..

Esra Bilgiç'ten açıklama!

Ramo dizisinde öleceği iddia edilen Esra Bilgiç açıklamaya yaparak dizinin kadrosundan ayrılmayacağını söyledi. Güzel oyuncu şu ifadeleri kullandı " Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler" yazan oyuncu böylelikle ayrılık haberlerinin doğru olmadığını duyurmuş oldu.

Ramo dizisi her cuma saat 20:00'de Show Tv ekranlarında yayınlanıyor..

Esra Bilgiç kimdir?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1.77 metre boyunda ve 52 kilodur. Terazi burcudur. Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okuduktan sonra Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler okumuştur. Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile evlidir.

Oyunculuk kariyerindeki ilk olarak TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul ile başlamıştır. Burada Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun karekterine hayat vermiştir. Daha sonra Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolüne can vermiştir.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 00:44