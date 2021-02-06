Ramo Sibel Öldü mü? Esra Bilgiç diziye veda mı ediyor?

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrolünü paylaştığı Ramo dizisi yayınlanan son bölümü ile heyecanları dorukta bıraktı. Show TV ekranlarının fenomen dizisinde Esra Bilgiç tarafından canlandırılan Sibel karakterinin ölüp ölmediği merak ediliyor. Peki Sibel ölecek mi? Esra Bilgiç Ramo'nun oyuncu kadrosundan ayrılıyor mu? İşte merak edilenler..

Ramo'da Sibel'in vurulmasından sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Sibel iyileşmeye başlamıştı. Fakat hastanede hemşire ve hasta bakıcı kılığında 2 kişi Sibel'in yattığı odaya girerek önce Sibel'i bayılttı sonra odaya bomba yerleştirdi. Patlamanın ardından Sibel'in öldüğü düşünüldü. Hatta yeni bölüm fragmanında gösterilen Ramo'nun mezar başında ağlaması ise iddiaları güçlendirdi. Esra Bilgiç'in senaryo gereği ölerek diziye veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düşerken dizi severler bu duruma üzülerek iddiaların doğru olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Peki Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrılacak mı?

Başrol oyuncusu Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrılmıyor. Güzel oyuncu bu konu hakkında daha önce sosyal medyada açıklamada bulunmuştu. Ramo dizisinde öleceği iddia edilen Esra Bilgiç açıklamaya yaparak şu ifadeleri kullanmıştı :" Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler" yazan oyuncu böylelikle ayrılık haberlerinin doğru olmadığını duyurmuş oldu. Sibel'in Korkut'un adamları tarafından kaçırılmış olabileceği düşünülüyor. Gerçekler ise yeni bölümde ortaya çıkacak. Ramo dizisi her cuma saat 20:00'de Show TV ekranlarında yayınlanıyor..

Esra Bilgiç kimdir?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1.77 metre boyunda ve 52 kilodur. Terazi burcudur. Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okuduktan sonra Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler okumuştur. Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile evlidir. Oyunculuk kariyerindeki ilk olarak TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul ile başlamıştır. Burada Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun karakterine hayat vermiştir. Daha sonra Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolüne can vermiştir.