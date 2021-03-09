Ramo'nun Yeni Bölümü Yayınlanmayacak! Sette Korona Paniği Yaşandı

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo Cuma akşamlarında seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Edinilen son bilgilere göre ise sette korona şokunun yaşandığı ve bu sebeple çekimlere ara verildiği öğrenildi. Her ne kadar covid-19 salgını sebebi ile tüm dizi setlerinde önlemler alınsa da bazen pozitif vakaların önüne geçilemeyeceği görüldü.

Alınan Tüm Önlemlere Rağmen Pozitif Vaka Çıktı

Set sırasında meydana gelen korona paniği oyuncu kadrosunda bulunan pek çok oyuncuyu ve set ekibini telaşa sürükledi. Son zamanlarda alınan tüm önlemlere rağmen dizi setlerinden pozitif vaka çıkıyor ve bu sebeple dizi çekimleri sekteye uğruyor. Buna benzer bir haber de son olarak Ramo dizisinden geldi. Ramo dizisinin çekimleri sırasında sette korona paniğinin yaşandığı öğrenilirken virüse yakalanan oyuncunun kim olduğu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Çekimler Durduruldu! Yeni Bölüm Ekranlara Gelmeyecek

Ancak alınan bilgiye göre sette bulunan risk sebebi ile dizinin bu haftaki yeni bölümünün ekranlara gelmeyeceği öğrenildi. Yapılan tahminlere göre Ramo dizi setinin çekimleri durduruldu. 36. bölüm çekimlerinin tamamlandığı ise yapılan bir diğer yorum oldu.

Hangi Oyuncunun Pozitif Vaka Olduğu Henüz Açıklanmadı

Ramo dizisinin setinde yaşanan bu gelişmeler karşısında gazeteci Birsen Altuntaş Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve Ramo dizi setinde korona virüs paniği yaşandığını ve bu sebeple dizinin yeni bölümünün bu hafta ekranlara gelmeyeceğini yazdı. Edinilen bilgilere göre Ramo dizisi setinde yaşanan kimin ya da hangi oyuncunun sebep olduğu henüz öğrenilemedi.

Dizi Hayranları Yeni Bölümü Bekliyor

Pozitif vaka olan kişinin oyuncu kadrosundan biri mi yoksa ekipten biri mi olduğu henüz bilinmez iken dizinin yeni bölümünün ekranlara gelemeyeceği ise Ramo'nun hayranlarını üzdü. Ramo dizisinin kemik izleyici grubu, projenin yeni bölümünü izlemek için sabırsızlanıyor.