Ramo dizisine sürpriz konuk! Burak Demir kimdir?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği , yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın ile M. Çağatay Tosun 'un oturduğu ve senaryosunu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın kaleme aldığı Ramo dizisine yeni bir transfer yaşandı. Burak Demir ramo dizisinin kadrosunda konuk oluyor. Oyuncu 4 bölüm ekrana gelecek.

Kadrosunda Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ramo dizisi son zamanlarda genişleyen kadrosu ile dikkat çekiyor. Diziye en son Erdal Hanedar, Emre Kınay, Sen Çal Kapımı dizisinde Fifi karakterini canlandıran Sitare Akbaş ve usta oyuncular Nişan Şirinyan ile Selim Erdoğan dahil olmuştu. Diziye yeni dahil olan isimler ile dengelerin nasıl değişeceği merak konusu oldu. Ramo dizisi Show TV ekranlarında her cuma saat 20:00'de yayınlanıyor.

Burak Demir Ramo dizisine konuk oluyor!

Birsen Altuntaş tarafından Burak Demir'in Ramo dizisine katılacağı duyurulurken gözler oyuncuya çevrildi. Peki Burak Demir kimdir? Yaşı, eğitimi, yer aldığı diziler, özel hayatı gibi merak edilenler..

Burak Demir; 3 Kasım 1978 Ankara'da dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü okumuştur. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk Yüksek Lisans eğitimi almıştır.

Oyuncu ilk evliliğini 2011 yılında Meltem Çitçi ile yapmıştır. Çiftin Kuzey adında oğulları vardır. Çift, 2016 yılında yollarını ayırmıştır. Demir, 2018 yılında Bikem Öğünç ile dünyaevine girmiştir. Çiftin, Mavi adında kızları vardır.

Tiyatronun yanı sıra birçok dizi ve filmlerde yer almıştır. Oyuncunun yer aldığı dizi ve fimlerden bazıları ise şunlardır:

Dizileri : Sevgili Geçmiş, Bizim Evin Halleri, Kanlı Düğün,Daha Neler, Genco, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Hırçın Kız Kadife, Farklı Desenler, Farklı Desenler: Feride, Muhteşem Yüzyıl, Bizim Okul, İnadına Yaşamak, Farklı Desenler: Yolumun Sonu, Arka Sokaklar, Şevkat Yerimdar, Diriliş: Ertuğrul, Kızım

Filmleri: Denizden Gelen, Sağ Salim 2: Sil Baştan, Dışarda, Hırçın Kız Kadife, İffet

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 13:45