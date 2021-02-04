Ramo dizisine Sen Çal Kapımı'dan sürpriz transfer! Sitare Akbaş kimdir?

Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisi bu sezon transferlere doymuyor. Kadrosunda Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ramo dizisinin kadrosuna en son Nişan Şirinyan ve Selim Erdoğan dahil olmuştu. Gelen son bilgilere göre ise Sen Çal Kapımı dizisinde Fifi karakterini canlandıran başarılı oyuncu Sitare Akbaş Ramo dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Sitare Akbaş Ramo'da

Güzel oyuncu Sitare Akbaş Ramo dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ramo dizisi Show TV ekranlarında her cuma saat 20:00'de ekranlara geliyor. Sitare Akbaş'ın henüz hangi rolü canlandıracağı ise belli değil. Detaylar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Sitare Akbaş'ın diziye dahil olmasının ardından diziseverler başarılı oyuncuyu merak edip araştırmaya başladı. İşte Sitare Akbaş hakkında merak edilenler ..

Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tam adı; Makbule Sitare Akbaş’tır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezun olmuştur. İlk kez ekranlara Beşinci Boyut dizisi ile gelen Sitare Akbaş daha sonra Akasya Durağı'nda Zeyno karakterine can vererek tanınmaya başlamıştır. Daha sonra pek çok dizi ve filmlerde yer almıştır. Son olarak Sen Çal Kapımı adlı dizideki Fifi karakterindeki performansıyla dikkatleri çekmiştir. Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır:

Yer aldığı diziler

İstanbul Sokakları

Analar ve Anneler

Sen Çal Kapımı

Akasya Durağı

Beşinci Boyut

Emanet

Urfalıyım Ezelden

Hayat Tarzı

Dila Hanım

Fatmagül'ün Suçu Ne?

Vazgeç Günlüm

Hakkını Helal ET

Yer adlığı filmler

Ada

Ferah Feza

Bensiz

İncir Çekirdeği

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 12:05