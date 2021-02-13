Ramo dizisine Erdal Hanedar dahil oldu! Erdal Hanedar kimdir?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği , yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın ile M. Çağatay Tosun 'un oturduğu ve senaryosunu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın kaleme aldığı Ramo dizisine yeni bir transfer yaşandı. Erdal Hanedar dizinin kadrosuna katıldı. .

Kadrosunda Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ramo dizisi son zamanlarda genişleyen kadrosu ile dikkat çekiyor. Diziye en son başarılı oyuncu Emre Kınay, Sen Çal Kapımı dizisinde Fifi karakterini canlandıran Sitare Akbaş ve usta oyuncular Nişan Şirinyan ile Selim Erdoğan dahil olmuştu. Diziye yeni dahil olan isimler ile dengelerin nasıl değişeceği merak konusu oldu. Ramo dizisi Show TV ekranlarında her cuma saat 20:00'de yayınlanıyor.

Erdal Hanedar'in Ramo dizisinde Hamza karakterine can vereceği Birsen Altuntaş tarafından duyuruldu. Erdal Hanedar'ın Ramo dizisine katılmasının ardından oyuncunun hayatı dizi severler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Erdal Hanedar kimdir? Yaşı, nereli olduğu , yer aldığı diziler gibi oyuncuya dair merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.

1982 yılında Rize'de dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda eğitim almıştır. Tiyatronun yanı sıra , dizi ve sinema filmlerinde aktif olarak yer alıyordur. Hangimiz Sevmedik dizisinde Cemil Başkomiser karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Yer aldığı dizilerden bazıları ise şunlardır: Adını Feriha Koydum, Elde Var Hayat, Kuzey Güney, Kurtlar Vadisi, Kara Sevda, Arka Sokaklar , Vatanım Sensin, Hangimiz Sevmedik .

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 17:41