Ramo dizisine bomba transfer! Emre Kınay Ramo dizisinin kadrosuna dahil oldu!

Ramo dizisine bomba transfer!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği , yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın ile M. Çağatay Tosun 'un oturduğu ve senaryosunu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın kaleme aldığı Ramo dizisine başarılı oyuncu Emre Kınay dahil oldu.

Kadrosunda Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ramo dizisi son zamanlarda genişleyen kadrosu ile dikkat çekiyor. Diziye en son Sen Çal Kapımı dizisinde Fifi karakterini canlandıran Sitare Akbaş ve usta oyuncular Nişan Şirinyan ile Selim Erdoğan dahil olmuştu.

Emre Kınay'ın diziye dahil olması ile dengelerin nasıl değişeceği merak konusu oldu. Yeni bölüm fragmanında görülen başarılı oyuncu heyecan yarattı. Ramo dizisi Show TV ekranlarında her cuma saat 20:00'de yayınlanıyor.

Emre Kınay kimdir?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta, lise eğitimimi İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatro ile başladığı kariyerine sunuculuk , dizi ve sinema oyunculuğu ile devam etti. Birçok dizi ve filmlerde yer aldı.

2004 yılında oyuncu Emine Ün ile evlendi. 2005 yılında Duru adını verdikleri kızı dünyaya gelen çift 30 Mart 2009 tarihinde ise boşandı. Yer adlığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır: Yılan Hikayesi, Güneşin Kızları, Ulan İstanbul, İnşaat 2, Sil Baştan, Ah Kalbim, Sensiz Yaşayamam, Kamyon, iki Aile, Aile Reisi, Dün Gece Bir Rüya Gördüm, Kurtlar İmparatorluğu,Karınca Kapanı, Ustura Kemal, Seni Çok Özledim, Baba, Berivan, Yeditepe İstanbul, Yüzleşme, Ölümğne Sevdalar, Evvel Zaman Hikayesi, Benimle Var Mısın?, Sen misin Değil misin?, Esir Şehrin İnsanları, Okul, İnşaat.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 01:30