Ramo dizisine bomba konuk! Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç Ramo'da!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği , yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın ile M. Çağatay Tosun 'un oturduğu ve senaryosunu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın kaleme aldığı Ramo dizisine yeni bir konuk oyuncu dahil oluyor..

Atilla Olgaç Ramo'da!

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo dizisine Kurtlar Vadisi'nin efsanevi oyuncularından Atilla Olgaç konuk oluyor. Kurtlar Vadisi'nde Kılıç karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ramo dizisinde Yıldırım karakterini canlandıracak. Dizi severler tarafından ilgi ile takip edilen dizide Atilla Olgaç'ın dahil olması büyük heyecan yarattı. Fakat Atilla Olgaç'ın bir bölüm olarak konuk olacağı Birsen Altuntaş tarafından duyuruldu.

Kadrosunda Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ramo dizisi son zamanlarda genişleyen kadrosu ile dikkat çekiyor. Diziye en son Burak Demir, Erdal Hanedar, Emre Kınay, Sen Çal Kapımı dizisinde Fifi karakterini canlandıran Sitare Akbaş ve usta oyuncular Nişan Şirinyan ile Selim Erdoğan dahil olmuştu. Diziye yeni dahil olan isimler ile dengelerin nasıl değişeceği merak konusu oldu. Ramo dizisi Show TV ekranlarında her cuma saat 20:00'de yayınlanıyor.

Atilla Olgaç Kimdir?

28 Temmuz 1944 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Adanalıdır. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosunda çalışmaya başlamıştır. Tiyatro'nun yanı sıra birçok dizi ve filmlerde yer almıştır. 3 evlilik yapan oyuncunun bir kızı bir oğlu bulunmaktadır.

Rol aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır: Kurtlar Vadisi, Hayat Bilgisi, Yağmurdan Sonra, Kibar Ana, Fatih, Kader Çizgisi, Nerde O Yeminler, Belanın Böylesi, Yapayalnız, Nizama Adanmış Ruhlar, Mert İle Gert, Vay Anam Vay, Mercan Kolye, Kirli Yarış

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 16:01