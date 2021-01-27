Ramo dizisine 2 dev transfer!

Ramo'ya 2 dev transfer!

Show Tv'nin sevilen dizisi Ramo'ya 2 usta oyuncu dahil oldu. Kadrosunda Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna Ramo'ya dahil oyuncular kimlerdir?

Ramo dizisinin kadrosuna Nişan Şirinyan ve Selim Erdoğan dahil oldu. Peki Nişan Şirinyan ve Selim Erdoğan kimdir? Oyunculara dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Kurtlar Vadisi dizisinden tanınan Nişan Şirinyan; 1958 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Birçok tiyatro oyununda oynamış hatta ders vermiştir. Daha sonra dizi ve filmlerde yer almıştır. Özellikle Kurtlar Vadisi'ndeki Samuel Vanunu karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Yer aldığı projelerden bazıları ise şunlardır: Her Sevda Bir Veda, Yüreğine Sor, Evli ve Öfkeli.

Selim Erdoğan'da Ramo'da!

Çiçek Taksi dizisinden tanınan Selim Erdoğan; 1 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Sayısız tiyatro oyununda oynadı. Birçok dizi ve filmlerde yer aldı. Yer aldığı projelerden bazıları ise şöyledir: Dilber, Fasülye, Yarım Elma, Alacakaranlık, Fasülye, Eşkiya Polis, Dayı, Cemile, Vizontele Tuba, Kader, Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz, Rüya Gibi, Tatlı Hayat, Duvara Karşı Taksi, Canın Sağolsun, Aşkım Aşkım, Muro, Sıfır Noktası, Güldünya, Sıfır Noktası, Kahve Bahane, İffet, Adanalı, Umut, Arka Sokaklar, Sıkıysa Yakala, Ulan İstanbul, Eve Dönüş.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 00:51