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Rafet El Roman'ın yeni aşkı 21 yaşında çıktı !

49 yaşındaki Rafet El Roman'ın , 21 yaşındaki Semra adlı bir güzelle aşk yaşıdığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.Ünlü sanatçı daha öncede yaptığı açıklamalarda "Boşandıktan sonra 20 kadınla birlikte oldum. Fantezilerim geniştir" demişti.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:15
Rafet El Roman'ın yeni aşkı 21 yaşında çıktı !

49 yaşındaki sevilen şarkıcı Rafet El Roman'ın 21 yaşındaki Semra adında bir genç kızla birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.Şevval (18), Su (20) ve Edvan adında 3 çocuğu bulunan Rafet El Roman, hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Daha önce İstanbul gecelerinde birçok güzelle objektiflere yansıyan Rafet El Roman'ınbu kez gönlünü genç güzele kaptırdığı iddia edildi.

Rafet El Roman'ın 21 yaşındaki Semra adlı bir güzelle aşk yaşadığı kulisler konuşulmaya başlandı.

 1996 doğumlu Semra ile Rafet El Roman'ın birbirlerine sarılmış kareleri çiftin mutluluklarını gözler önüne seriyordu.

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