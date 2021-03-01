Prens Harry'den Meghan itirafı: Annem gibi ölmesinden korktum!

Birleşik Krallık tahtının varislerinden biri olan Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte Kraliye ailesinden ayrılma kararı alarak tepkileri üzerine çekmişti. 2018'de hayatlarını birleştiren Harry-Meghan ikilisi geçen yıl Mart ayında Kraliyet ailesindeki görevlerinden resmen istifa etmişti. Bir trafik kazasıyla trajik biçimde 1997 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın oğlu olan Prens Harry, Oprah Winfrey'ye önemli bir röportaj verdi. Annesinin ölümü sonrası büyük bir travma yaşadığını aktaran Prens Harry, korkuları hakkında Oprah'a itiraflarda bulundu.

"İngiliz basını akıl sağlığını kaybetmiş"

Eşi Meghan Markle'ın da tıpkı annesi gibi ölebileceğinden endişe duyduğunu kaydeden Prens Harry, tarihin tekerrür etmesinden dolayı endişe duyduğuu belirtti. İngiliz basınını "zehirli ve akıl sağlığını kaybetmiş" olarak niteleyen Prens Harry, kendileriyle ilgili çıkan haberlere değindi.

Paris'te kendisini takip eden gaztecilerden kurtulmak isteyen annesi Prenses Diana'nın kaza yaptığını hatırlatan Harry, aynı şeyin bu kez de eşinin başına gelebilecek olması ihtimalinden dolayı uykularının kaçtığını söyledi. Harry-Meghan çiftinin, röportaj boyunca ellerini birbirlerinden ayırmamaları dikkatlerden kaçmadı.

Ten rengi nedeniyl İngiliz basını onu hor gördü!

Eşi Meghan le Kaliforniya'ya taşınmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu kaydeden Harry, hayatının şimdi daha huzurlu olduğunu sözlerine ekledi. Annesi Prenses Diana'nın bu tarz sorunlarla tek başına uğraştığını ve büyük zorluk çektiğini bildiren Harry, kendisi ile Meghan'ın birçok zorluğu beraber göğüslediğini dile getirdi.

Röportajı yapan Oprah Winfrey, "Şok edici şeyler yaşamış olmalısınız. Susturuldunuz mu merak ediyorum. Ayrılık konusunda bir kırılma noktasının yaşandığını düşünüyorum" diye konuştu. Ten rengi nedeniyle İngiliz basını tarafından hor görülen Meghan Markle'ın hayatı didik didik edilmişti. Meghan'ın, arasının bozuk olduğu bbasına yazdığı özel mektupların basına sızması bardağı taşıran damla olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 11:35