Polis Memurunu Şehit Etmişti! Diyarbakır'da 2 Kişi Müebbet Hapis Cezası Aldı

Geçtiğimiz sene Diyarbakır'da üzücü bir olay yaşanmıştı. Kimlik kontrolü yapıldığı sırada Diyarbakır'da kontrolü gerçekleştirmek istediği kişiler tarafından şehit edilen polis memuru Atakan Arslan davası sonuçlandı. Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda suçlulardan birinin ağırlaştırılmış müebbet diğerinin ise müebbet hapis cezası aldığı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. İşte polis memuru Atakan Arslan’ın kamu görevi olan kimlik kontrolünü yapmak istediği sırada ağır yaralanıp şehit olduğu olay hakkında detaylı bilgiler…

Diyarbakır'da yaşanan korkunç olayda kimlik kontrolü sırasında Atakan Arslan'ı şehit eden 2 kişiye müebbet hapis cezası verildiği haberi öğrenildi. Öğrenenleri dehşete uğratan olay geçtiğimiz sene Diyarbakır'da meydana gelmişti. Kent içerisinde polis memuru olarak görev yapmakta olan Atakan Arslan, şüphelendiği 2 kişiye kimlik kontrolü yaparak görevini yapmaya çalışıyordu. Diyarbakır'da yaşanan korkunç olayda polis memuru Atakan Arslan, kimlik sorduğu kontrol sırasında 2 kişi tarafından açılan ateş arasında kalıp ciddi bir şekilde yaralandı. Polis memuru Atakan Arslan’a, ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken polis memurunun şehit olduğu haberi duyanları kahretti. Diyarbakır'da yaşanan bu korkunç olay sonrasında ekipler suçluları yakalamak için operasyonlar düzenledi. Uzman polis ekiplerinin titizlikle çalışmaları sonucunda polis memuruna kimlik kontrolü sırasında ateş açıp kaçan ve ardından kayıplara karışan Ferit Aytekin ve Muhammed Emir Cura’nın, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sayesinde yakalandığı haberi öğrenilmişti. Polis memuru Atakan Arslan’a görevi sırasında ateş açıp onu şehit eden 2 kişi, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanıp mahkemeye çıkarıldı. Kayıplara karışan Ferit Aytekin ve Emir Muhammed Cura hakkında görülen karar duruşması, Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. 2 kişinin hakkında açılan davada yapılan savunmalar sonrasında mahkeme polis memuru Atakan Arslan'ın kamu görevini yerine getirmesi sebebi ile Muhammed Emir Cura’ya kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdiğini açıkladı. Diğer taraftan Ferit Aytekin’e de müebbet hapis cezası verildiği haberi öğrenildi.