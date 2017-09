Podyumların yeni yıldızı İdo Tatlıses !

Modacı Deniz Berdan’ın ilkbahar-yaz koleksiyonu, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında sürprizlerle dolu bir defileyle tanıtıldı. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, modacının ‘Fake is The New Black’ adını verdiği koleksiyonun defilesinde İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo yarı çıplak podyuma çıktı. İdo defile sonrası “Mankenlik zor meslek. Yürürken ayağımdan yukarı karıncalanma oldu, kalp krizi geçiriyorum sandım” dedi.