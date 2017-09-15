Galeriler Videolar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108146
ALTIN
146.587
DOLAR
3.4320
STERLİN
4.6457
EURO
4.0974
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü,...
Boşanma davasından önce buluşalım dedi, gelmeyince yaraladı
Boşanma davasından önce buluşalım dedi,...
Kilis'te geçici iş için uzun kuyruklar oluştu
Kilis'te geçici iş için uzun...
Şehit edilen korucunun cenazesinde teröre tepki!
Korucunun cenazesinde teröre tepki!
PKK'nın tuzaklanan patlayıcıları düzenlenen operasyonla ele geçirildi
PKK'nın tuzaklanan patlayıcıları düzenlenen operasyonla...

Podyumların yeni yıldızı İdo Tatlıses !

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo , Deniz Berdan’ın ilkbahar-yaz koleksiyonu, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında podyuma çıktı ve büyük beğeni topladı.

15 Eylül 2017 Cuma 12:08
Podyumların yeni yıldızı İdo Tatlıses !

Modacı Deniz Berdan’ın ilkbahar-yaz koleksiyonu, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında sürprizlerle dolu bir defileyle tanıtıldı. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, modacının ‘Fake is The New Black’ adını verdiği koleksiyonun defilesinde İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo yarı çıplak podyuma çıktı. İdo defile sonrası “Mankenlik zor meslek. Yürürken ayağımdan yukarı karıncalanma oldu, kalp krizi geçiriyorum sandım” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatan Şaşmaz oğlunun adını ölmeden önce koymuş !
Vatan Şaşmaz oğlunun adını ölmeden önce koymuş !
Sevilen oyuncu Abidin Yerebakan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi
Sevilen oyuncu Abidin Yerebakan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın yeni bombası belli oldu ; Ünlüler 'boks maçı yapacak' !..
Acun Ilıcalı'nın yeni bombası belli oldu ; Ünlüler 'boks maçı yapacak' !..
Cem Yılmaz Contemporary Istanbul'da beğendiği eseri 'param yok' diyerek almadı
Cem Yılmaz Contemporary Istanbul'da beğendiği eseri 'param yok' diyerek almadı
Zuhal Topal fuhuş operasyonunda yakalanan damat adayı hakkında ilk kez konuştu !
Zuhal Topal fuhuş operasyonunda yakalanan damat adayı hakkında ilk kez konuştu !
Uğur Işılak dizi oyuncusu oluyor !
Uğur Işılak dizi oyuncusu oluyor !
Şovmen Mehmet Ali Erbil'e büyük şok ; Diziden kovuldu !
Şovmen Mehmet Ali Erbil'e büyük şok ; Diziden kovuldu !
Bu da oldu ... Müge Anlı 2600 yıllık tarihi eseri buldu !
Bu da oldu ... Müge Anlı 2600 yıllık tarihi eseri buldu !
Ünlü şarkıcı Selena Gomez böbrek nakli ameliyatı olmuş !..
Ünlü şarkıcı Selena Gomez böbrek nakli ameliyatı olmuş !..
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim