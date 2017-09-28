Galeriler Videolar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
Baluken davanın düşmesini istedi, mahkeme 47 yıl hapis dedi
Baluken davanın düşmesini istedi, mahkeme...
15 şehidimiz için, 15 bloklu 'Anıt Durak'
15 şehidimiz için, 15 bloklu...
Ah Canım Ahmet'ten yeni single: 'Sana Yazdım'
Ah Canım Ahmet'ten yeni single:...
Barzani'den Irak Yönetimine hava sahası resti
Barzani'den Irak Yönetimine hava sahası...
Son Dakika ... Hakkari'de çıkan çatışmada 5 terörist öldürüldü !
Son Dakika ... Hakkari'de çıkan...

Playboy Dergisi kurucusu Hugh Hefner evinde ölü bulundu ! Hugh Hefner ölüm sebebi nedir ?

Playboy dergisinin efsane ismi aynı zamanda da kurucusu olan Hugh Hefner hayatını kaybetti.Hugh Hefner kimdir ?

28 Eylül 2017 Perşembe 09:32
Playboy Dergisi kurucusu Hugh Hefner evinde ölü bulundu ! Hugh Hefner ölüm sebebi nedir ?

Hugh Hefner'in ölüm haberi kısa sürede tüm dünyada  büyük yankı uyandırdı.Playboy Dergisi'nden yapılan açıklamada Hugh Hefner'in evinde doğal sebeplerden yani eceliyle öldüğü açıklandı.1926 yılında dünyaya gelen Hefner , 1953 yılında şuan da dünyanın en çok satan dergisi olan Playboy Dergisi'ni evinin mutfağında hazırlamıştı.Hefner , son yıllarda gerek yaşadığı ilişkiler gerekse evinde verdiği muhteşem partilerle adından sıkça söz ettiriyodu.Playboy Dergisi'nin ilk sayısında  Marilyn Monroe‘nun efsanevi takvim pozları da vardı.Hefner'ın oğlu Cooper Hefner babasının yokluğunun Playboy Dergisi ve çevresindeki insanlar için büyük bir kayıp olarak niteledi.

Hugh Hefner kimdir ?

Playboy dergisinin kurucusu ABD’li işadamı.

Hugh Marston Hefner, 9 Nisan 1926 tarihinde ABD Illinois, Şikago‘da doğmuştur. Keith adında kardeşi vardır. Annesi İsveçli kökenli Grace Caroline, babası Alman ve İngiliz kökenli Glenn Lucius Hefner’dir.

Steinmetz Lisesini bitirdi. 1944-1946 yıllarında Amerikan ordusunda askeri bir gazetede yazar olarak görev yaptı. Ardından Urbana Champaign Illinois Üniversitesinden; psikoloji, yaratıcı yazarlık ve sanat dallarında eğitim görerek 194ra da Northwestern Üniversitesinde sosyoloji dalında ve ABD’de seks yasaları üzerine lisansüstü eğitimi aldı.

Hugh Hefner, Esquire dergisinde metin yazarı olarak çalışmaya başladı. Ocak 1952 tarihinde maaşına yeterli zam yapmadıkları için ayrıldı. Bunun üzerine 1953 yılında annesinden ödünç aldığı bin dolar parayla Playboy dergisini kurdu. Derginin ilk sayısında Marilyn Monroe‘nun 1949 yılında çekilen efsanevi takvim pozu da yer alıyordu.

Hugh Hefner'ın evlilikleri 

1. Evliliği : 23 yaşındayken 1949 yılında Mildred Williams (d.1926) ile evlendi. 1959 yılında boşandı. Christie Hefner (d.1952) adında ve David Hefner (d.1955) adında 2 çocuğu var.

2. Evliliği : 1989 yılında model ve aktris Kimberley Conrad (d. 1962) ile evlendi. 2010 yılında boşandı. Cooper Hefner (d.1992), Marston Hefner (d.1991) adında iki çocuğu var.

3. Evliliği : 31 Aralık 2012 tarihinde model, şarkıcı Crystal Harris (d. 1986) ile evlendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüzgar Erkoçlar , Tuğba Beyazoğlu ile dünya evine giriyor
Rüzgar Erkoçlar , Tuğba Beyazoğlu ile dünya evine giriyor
Ah Canım Ahmet'ten yeni single: 'Sana Yazdım'
Ah Canım Ahmet'ten yeni single: 'Sana Yazdım'
Tuğba Ekinci mastürbasyon sahnesinden dolayı ‘New York in New York' filminde oynayamayacak !
Tuğba Ekinci mastürbasyon sahnesinden dolayı ‘New York in New York' filminde oynayamayacak !
Meşhur gelin adayı Hanife muradına eriyor mu ?
Meşhur gelin adayı Hanife muradına eriyor mu ?
Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu nikah masasına oturuyor !
Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu nikah masasına oturuyor !
İrem Derici'nin sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması !
İrem Derici'nin sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması !
Güzel oyuncu , Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna dahil oldu !
Güzel oyuncu , Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna dahil oldu !
Feyza Çıpa ve Kutsi'nin büyük aşkı bitti !
Feyza Çıpa ve Kutsi'nin büyük aşkı bitti !
Demet Akalın'ın 33 bin TL değerindeki yeni çizmeleri olay oldu !
Demet Akalın'ın 33 bin TL değerindeki yeni çizmeleri olay oldu !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim