Playboy Dergisi kurucusu Hugh Hefner evinde ölü bulundu ! Hugh Hefner ölüm sebebi nedir ?

Hugh Hefner'in ölüm haberi kısa sürede tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.Playboy Dergisi'nden yapılan açıklamada Hugh Hefner'in evinde doğal sebeplerden yani eceliyle öldüğü açıklandı.1926 yılında dünyaya gelen Hefner , 1953 yılında şuan da dünyanın en çok satan dergisi olan Playboy Dergisi'ni evinin mutfağında hazırlamıştı.Hefner , son yıllarda gerek yaşadığı ilişkiler gerekse evinde verdiği muhteşem partilerle adından sıkça söz ettiriyodu.Playboy Dergisi'nin ilk sayısında Marilyn Monroe‘nun efsanevi takvim pozları da vardı.Hefner'ın oğlu Cooper Hefner babasının yokluğunun Playboy Dergisi ve çevresindeki insanlar için büyük bir kayıp olarak niteledi.

Hugh Hefner kimdir ?

Playboy dergisinin kurucusu ABD’li işadamı.

Hugh Marston Hefner, 9 Nisan 1926 tarihinde ABD Illinois, Şikago‘da doğmuştur. Keith adında kardeşi vardır. Annesi İsveçli kökenli Grace Caroline, babası Alman ve İngiliz kökenli Glenn Lucius Hefner’dir.

Steinmetz Lisesini bitirdi. 1944-1946 yıllarında Amerikan ordusunda askeri bir gazetede yazar olarak görev yaptı. Ardından Urbana Champaign Illinois Üniversitesinden; psikoloji, yaratıcı yazarlık ve sanat dallarında eğitim görerek 194ra da Northwestern Üniversitesinde sosyoloji dalında ve ABD’de seks yasaları üzerine lisansüstü eğitimi aldı.

Hugh Hefner, Esquire dergisinde metin yazarı olarak çalışmaya başladı. Ocak 1952 tarihinde maaşına yeterli zam yapmadıkları için ayrıldı. Bunun üzerine 1953 yılında annesinden ödünç aldığı bin dolar parayla Playboy dergisini kurdu. Derginin ilk sayısında Marilyn Monroe‘nun 1949 yılında çekilen efsanevi takvim pozu da yer alıyordu.

Hugh Hefner'ın evlilikleri

1. Evliliği : 23 yaşındayken 1949 yılında Mildred Williams (d.1926) ile evlendi. 1959 yılında boşandı. Christie Hefner (d.1952) adında ve David Hefner (d.1955) adında 2 çocuğu var.

2. Evliliği : 1989 yılında model ve aktris Kimberley Conrad (d. 1962) ile evlendi. 2010 yılında boşandı. Cooper Hefner (d.1992), Marston Hefner (d.1991) adında iki çocuğu var.

3. Evliliği : 31 Aralık 2012 tarihinde model, şarkıcı Crystal Harris (d. 1986) ile evlendi.