Pınar'ın hedefi Tacı Türkiye'ye getirmek

ÇİN'in Shenzhen kentinde 18 Kasım'da, 70 ülke güzelinin katılımıyla düzenlenecek olan 30. Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması'nda mücadele edecek olan İzmirli güzel Pınar Tartan, hedefinin tacı Türkiye'ye getirmek olduğunu söyledi.

Miss Turkey 2017 Yarışması'nda ikincisi seçilerek ABD'de Las Vegas'ta düzenlenen 'Miss Universe' yarışmasında Türkiye'yi temsil eden, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi İzmirli Pınar Tartan'a yeni yarışma için dünyaca ünlü modacı Zühal Yorgancıoğlu'ndan da destek geldi. Yorgancıoğlu, İzmirli güzele 'Kütahya' adını verdiği çok özel bir milli giysi hazırladı. Yorgancıoğlu, Pınar Tartan'ın milli giysiyi çok iyi taşıyacağına ve başarılı olarak döneceğine inandığını söyledi.

ÇİN TELEVİZYONLARINDAN CANLI YAYINLANACAK

Kampa katılmak üzere 30 Ekim'de Çin'e gidecek olan Pınar Tartan, "Bu organizasyonun bir parçası olarak ülkemi temsil edecek olmak benim için çok önemli. Dünyanın Madam Z olarak tanıdığı Zühal Yorgancıoğlu, tasarımıyla bana güç ve moral verdi. Çin Kültür Bakanlığı himayesinde düzenlenen ve Çin TV'lerinden canlı yayınlanacak olan, 70 ülkeden birbirinden güzel kızın katılacağı yarışma için bir süredir hazırlanıyorum. Çin'e gitmeye, mücadele etmeye ve tacı Türkiye'ye getirmeye hazırım" dedi.

İzmir'deki hukuk öğrenimini sürdüren Pınar Tartan, iyi derecede İngilizce biliyor ve uzun süreden beri piyano çalışıyor. İki kedisi olan Tartan'ın doğayla ve hayvanlarla da arası çok iyi.



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