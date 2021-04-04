Perran Kutman Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? Dizileri

Başarılı akademik eğitiminin ardından bir çok dizi, film ve tiyatro oyununda rol almıştır Perran Kutman. Kendisini yeni dönemler Hayat Bilgisi dizisi ile tanısa da kendinsin efsaneleşmiş birçok projesi vardır.

Perran Kutman Nereli?

Perran Kutman İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası hakkında detaylı bilgi bulunmayan oyuncunun aslen nereli olduğu ise tam olarak bilinememektedir. Annesi ve babası eğitimli olan güzel oyuncunun konservatuar eğitimi almasında ebeveynlerinin önerisi büyük etki göstermiştir. İstanbul Belediye Konservatuarında oyunculuk üzerine kapsamlı bir eğitim alan güzel oyuncu bunun ardından da tiyatro oyunları, filmler ve dizilerde roller almıştır. Perran Kutman şu an hala İstanbul’da hayatını sürdürmektedir.

Perran Kutman Kaç Yaşında?

Perran Kutman 1949 senesinde dünyaya gözlerini açmıştır. Güncel tarihimize göre hesaplamalar yaptığımızda yetenekli oyuncunun yaşı 51 çıkmaktadır. 2021 yılının Kasım ayında Perran Kutman 52 yaşına girecektir. Kasım ayının sonunda doğan oyuncunun burcu ise yaydır.

Perran Kutman Dizileri

Perran Kutman İstanbul Belediye Konservatuarında ailesinin desteklemesi ile kapsamlı bir oyunculuk eğitimi almıştır. Bunun ardından da profesyonel oyunculuk hayatına başlamışıtr. İlk kamera önü oyunculuk deneyimi sinema filmi ile olmuştur. Özellikle tiyatroya büyük önem veren usta oyuncu zamanın ilerlemesi ve televizyonun insan hayatında daha fazla yer etmesiyle televizyon projelerine de katılımını artırmıştır. Usta oyunculuğu ile hala zaman zaman yeni projelerde roller almaktadır Perran Kutman. Bununla birlikte yetenekli oyuncunun eskiye ait unutulmaz işleri de hala ekranlarda tekrar tekrar yayınlanmaktadır.

Perran Kutman ilk olarak televizyon dizisi projesine 1986 senesinde dahil olmuştur. Perihan Abla isimli televizyon dizisinde başrolde Perihan Abla karakteri ile ekranlarda yer almıştır güzel oyuncu. Bir mahalle hayatını anlatan dizi o dönemlerde çok sevilen ve ilgiyle izlenen işlerden olmuştur. Geçtiğimiz pandemi dönemlerinde TRT1 ekranlarında bu dizinin tekrarları da yayınlanmıştır. Dizide okça usta Türk tiyatro oyuncusu yer almaktadır. İyilik ve güzel erdemlerin hepsinden bahsedilen dizi Türk televizyon tarihi içinde önemli bir adım olmuştur.

1991 ve 1992 seneleri arasında Kızlar Yurdu isimli dizi projesinde de rol almıştır Perran Kutman.

1994 ve 1997 seneleri arasında ise Şehnaz Tango isimli televizyon dizisinde rol alan oyuncu yine Türk televizyon tarihi için unutulmaz projelerden birinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Usta oyuncunun dahil olduğu projeler dizi sektörünün oluşumu ve gelişimi için gerçekten önemli projelerdir.

2000 ve 2002 seneleri arasında Üzgünüm Leyla isimli televizyon dizisi de güzel oyuncunun dahil olduğu bir başka dizi projesidir.

2003 ve 2006 senelerinde ise usta oyuncunun en sevilen dizi projesi ekranlarda yayınlanmıştır. Hayat Bilgisi dizisi ve Afet Öğretmen karakterinde Perran Kutman ekranlarda çok sevilmiş ve unutulmaz bir proje haline gelmiştir. Dizide bir lise öğretmeninin okul öğrencilerine yol göstermesi sorunlarına yardım etmesi onları geliştirmesi anlatılmaktadır. İdealist ve iyi yürekli bir öğretmene hayat vermiştir Perran Kutman bu dizide. Dizi şu an hala sık sık tekrarları ile ekrana gelmektedir. Perran Kutman ve onun canlandırdığı Afet Öğretmen karakterinin “Hoca camide” repliği de unutulmaz repliklerden olmuştur.

2014 senesinde Ah Neriman isimli televizyon dizisinde rol alan Perran Kutman şimdilerde yeni bir projede rol almamıştır.