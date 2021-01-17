Payitaht Abdülhamid Ernest Cassel kimdir? Payitaht Abdülhamid'e dev transfer!

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisine dev transfer! Payitaht Abdülhamid dizisine başarılı isim Altan Erkekli dahil oluyor. Usta oyuncu Ernest Cassel rolüne hayat vererek dünyaca ünlü bir bankeri canlandırak. Altan Erkekli 135.bölüm ile sevilen dizi Payitaht Abdülhamid'e dahil oluyor.

Ernest Cassel nasıl bir karakterdir?

Son derece modern, karizmatik ve kültürlü bir yatırımcıdır. Ernest Cassel'i Altan Erkekli canlandıracak!

Altan Erkekli kimdir?

Altan Erkekli'nin tam adı Reşit Altan Erkekli'dir. 18 Kasım 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Yozgatlı'dır. Lise öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde, şimdiki adıyla Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 1975'te Ankara Üniversitesi Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde lisans eğitimi almıştır. Üniversiteye başladıktan sonra oyunculuğuda ilk adımı atmıştır. Tiyatro ile başlayan oyuncu daha sonra birçok dizi ve filmlerde yer almıştır. Bir dönem akademisyenlik yapmıştır. 2 kez evlenen Altan Erkekli'nin 3 tane erkek çocuğu vardır. Yer aldığı projelerden bazıları ise şöyledir.

Dizileri: Ya İstiklal Ya Ölüm, Afili Aşk, Dengi Dengine, Vurgun, Bozkır, Nerdesin Birader, Hangimiz Sevmedik, Kara Ekmek, Acayip Hikayeler, Yalan Dünya, Şen Yuva, Bahar Dalları, Komiser Nevzat, Beyaz Gelincik, Bir İstanbul Masalı, Kurtuluş

Filmleri: Bir Dilek Tut, Ağır romantik, Çiçero, Müslüm, Bizi Hatırla, Ayla, Vezir Parmağı, Hayati Tehlike, Meleklerin Mucizesi, Büyüler Evi, Uzun Hikaye, Umut Üzümleri, Türkan, Aşk Tesadüfleri Sever, Suluboya, Güneşi Gördüm, Aşk Geliyorum Demez, Gölgesizler, Devrim Arabaları, Unutulmayanlar, Sınav, Kilit, Organize İşler, Cenneti Beklerken, Anlat İstanbul, Vizontele Tuuba, Vizontele, Dolap Beygiri .

Ödülleri:

2009 – 2.Yeşilçam Ödülleri / En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (O.. Çocukları)

2002 – Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Kristal Martı Ödülü

2001 – 38. Antalya Film Şenliği / En İyi Erkek Oyuncu / Vizontele

1997 – “İnadına Yaşamak” ile Altan Erbulak ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülü

1982 – Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 11:19