Paris Hilton İstismara Uğradığını Gözyaşları İçinde Açıkladı

Ünlü şarkıcı Paris Hilton acı bir gerçeği gözyaşları içerisinde anlattı. Daha henüz 17 yaşındayken yatılı okulda aylarca istismara uğradığını ifade eden dünyaca ünlü yıldız o yıllara dair yaşadıkları anılarını anlattı.

Hilton, Utah Eyalet Meclisinde yatılı tedavi merkezlerinde kalmakta olan gençlere daha fazla hükümet gözetimi sağlanmasını destek veren yasa tasarısı hakkında konuşma yaptı. Yapmış olduğu konuşmada ünlü yıldız 17 yaşındayken, yatılı okulda yaşadığı travmatik istismar anılarını anlatırken gözyaşları adeta sel oldu.

Hilton, henüz 17 yaşındayken darp edildiğini, birilerinin zorla ona bilmediği ilaçlar içirdiğini, banyoda duş alırken izlendiğini ve ceza olarak çıplak hücre hapsine maruz kaldığını ifade etti. 39 yaşındaki Paris Hilton, bu olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen, gençliğinden bu zamana kadar ruhunda izler taşıyan tramvatik olayı atlatamadığı bariz şekilde belli.

Ünlü yıldız, yapmış olduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi ‘’ Bu kadar kişisel bir şey hakkında konuşmak hala korkutucu’’. Şeklinde açıklama yapan yıldız yaşadığı bu tramvayla nedeniyle yıllarca uykusuzluk problemi ile karşı karşıya kaldığını ve kabuslar gördüğünü ifade etti. Ünlü yıldız açıklamasında, ‘’ Pek çok çocuğun aynı istismarı yaşadığını düşünerek geceleri hala uyuyamıyorum ve sizde yapmamalısınız. Günlük olarak sözlü zihinsel ve fiziksel olarak istismara uğradım. Dış dünyaya bağlantım koptu ve tüm insan haklarım elimden alındı. Çocukken delici bakışların sürekli çıplak vücudumda olduğunu hissettim. Ben sadece bir çocuktum ve her gün istismar edildiğimi hissettim. Bu tasarı kesinlikle birçok çocuğa yardım edecek, ancak açıkça yapılacak daha çok iş var ve değişim gerçekleşene kadar durmayacağım.’’ ifadesini kullanan ünlü yıldız.

Bir zamanlar kendisi ile aynı kaderi yaşayan çocuklara, gençlere destek olmak ve ileride çocukların istismara uğramaması adına harekete geçti. Hilton gençlerin ve çocukların koruyup kollanması adına desteklerini esirgemeyeceğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 21:07