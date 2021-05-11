Papağana İşkence Videosu ile Tepki Toplayan MasterChef Murat, Yeni İmajıyla Gündem Oldu

MasterChef programı ile üne kavuşan ve papağana işkence yaparken görüntüleri ortaya çıkan Murat Özdemir bu görüntüler ile üzerine yoğun tepki çekti. İşkence görüntüleri ile üzerine tepki çeken Murat Özdemir, yeni imajı ile gündem oldu.

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların sevilen yarışması MasterChef ile tanınan ve papağanına işkence ettiği görüntülerle sosyal medya gündemine düşen MasterChef programı yarışmacısı Murat Özdemir, çıkan olayların ardından bir süre ortada görünmeyen Özdemir şimdilerde ise gündeme yeni imajı ile gündeme geldi.

Acun Ilıcalı, MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir için "İnsan müsveddesi" demişti.

MasterChef 'te önceki dönem yarışması Murat Özdemir, Instagram hesabından paylaşımlara devam ediyor. Özdemir, sosyal medya paylaşımlarına kişisel hesabından devam ediyor. Masterchef yarışmasının ardından sık sık yemek videoları paylaşan Murat Özdemir Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda yeni imajı dikkatleri üzerine çekti.

Papağana İşkence Etmişti

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarının arasında olan Murat Özdemir 17 Aralık 2018 tarihinde sosyal medya hesabından çok tepki toplayan bir paylaşım yaptı. Özdemir'in yapmış olduğu paylaşım üzerine hayvanseverler tarafından tepkiye başladı. MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir papağanına yapmış olduğu işkence anlarına ait olan görüntüleri sosyal medyada paylaşmış ve hayvanseverler tarafından tepki toplamıştı. Olay sonrası, Murat Özdemir hakkında çok sayıda emniyete şikayet yağmıştı. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Murat Özdemir ifadesinde olayın yaşandığı gün çok fazla alkol aldığını ve yaşananlardan dolayı herkesten özür dilediğini ifade etmişti.

Acun Ilıcalı 'İnsan Müsveddesi' Demişti

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarının arasında olan Murat Özdemir papağana işkence yaparken paylaşmış olduğu videonun ardından tedavi altına alınan papağan ölmüş, TV 8'in sahibine MasterChef'in yapımcısı olan Acun Ilıcalı, MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir için "İnsan müsveddesi" demişti.