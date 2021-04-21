Özge Yağız Evleniyor

Cihangir'de bulunan ofisinde görüntülenen ünlü oyuncu Özge Yağız, başrolünü oynadığı Sol Yanım isimli dizinin final kararı alması ile birlikte yeni projelerin geldiğini ve hepsini okuduğunu açıkladı. Ancak şu an için biraz dinlenme aşamasında olduğunu belirtti. Sevgilisi Gökberk Demirci ile yakın zamanda evleneceklerini söyleyen başarılı isim, bu salgın sürecinin de bir an önce sona ermesini dilediğini açıkladı.

Özge Yağız'ın sevgilisi Gökberk Demirci sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış ve altına “evet dedi” şeklinde bir açıklama yazmıştı. Paylaşılan bu fotoğraf ile birlikte Yağız ve Demirci'nin nikah masasına oturmaya hazırlandıkları öğrenilmiş ve hayranları bu duruma çok sevmişti.

Özge Yağız Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli

Özge Yağız'ın 1997 doğumlu olduğu bilinmektedir ve oyuncunun ilk deneyimini Adını Sen Koy dizisi ile yaşadığı öğrenilmiştir. 10 Nisan 1297 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi’nde lisans eğitimini gerçekleştirmiştir. Adını Sen Koy dizisi ardından Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin isimli projede Reyhan karakterini canlandıran Yağız'ın boyu 169 cm kilosu ise 52’dir. Oyuncunun burcunun ise koç olduğu öğrenilmiştir. 2017 senesinde Zeliha karakteri ile Adını Sen Koy dizisinde ilk kez bir televizyon dizisi izleyici karşısına çıkan oyuncu, 2019'da ise Reyhan karakteri ile Yemin’de rol almıştır. Son olarak Sol Yanım isimli projede Cansel Elçin, Defne Samyeli ve Tolga Mendi gibi isimler ile oynayan oyuncu Özge Yağız, projede dizinin başrol oyunculuğunu yapmıştır ve kariyerinde parlama noktasını yaşamıştır. Ancak kısa bir süre sonra final kararı alan dizi almış olduğu bu karar ile hayranlarını üzmüştür. Bunun yanı sıra Sol Yanım’da Serra karakterine hayat veren oyuncu Özge Yağız'ın çok sayıda yeni dizi teklifleri aldığı da konuşulan konular arasındadır.