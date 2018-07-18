Özge Ulusoy’dan Tehlikeli Hareket

Başarılı manken ve sunucu Özge Ulusoy, Çeşme tatilinden döner dönmez soluğu Bebek'te aldı. Bir dönerciye oturan Ulusoy, Pomeranian cinsi köpeğini yine yanından ayırmadı. Keyifli halleriyle dikkat çeken manken, değeri ortalama 15 bin TL’ye kadar çıkan minik köpeğini bir ara et dönerle besledi.

SADECE KURU MAMA İLE BESLENMELİ

Köpeğini dönerle besleyen Ulusoy, “Arada böyle kaçamaklar yapabiliyorum. Onun da karnı doysun” dedi. Ancak Pomeranian cinsi köpeklerin çok hassas olduğu ve sadece kuru mama ile beslenmesi gerektiği, yağlı besinler tükettiklerinde vücut dengesinin bozulup ölebilecekleri biliniyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 15:36