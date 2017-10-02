Özge Sabuncu hamile mi? Cem Yılmaz baba mı oluyor

Son dönemin en çok konuşulan ismi olan Cem Yılmaz'dan sevenlerini sevindirecek haber. Ünlü komedyen sevgilisi Özge Sabuncu'nun hamile olduğu iddaa edildi. Yoğun yaz döneminde çektiği Arif ve 216 sonrası soluğu İstanbul gecelerinde alan Cem Yılmaz'ın sevgilisi Özge Sabuncu'nun hamile olduğu ve bebek bekledikleri hızla yayıldı.

Geçtiğimiz gece yakalandığında arkadaşlar çekmeyin yorumu yapan Cem Yılmaz'ın ikinci kez baba olacağı için kutlama yaptığı öğrenildi.

44 yaşındaki Cem Yılmaz'ın 3 yıldır ilişki yaşadığı Özge Sabuncu'dan doğacak çocuğu istediği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil gibi hamile kalan sevgilisine sırt çevirmeyeceği ve bebeği dünyaya getireceği söyleniyor.

Ahu Yağtu'dan olan 5 yaşındaki Kemalden sonra bir çocuk daha yapmayı düşünmediğini ifade etmişti. Ancak Özge Sabuncu'nun çok sevineceği için çocuğa sıcak bakıyor.