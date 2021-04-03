Özge Özpirinçci'nin Doğum Günü Partisine Polis Baskını

Yeni  yaşını Yeniköy'de 3 katlı evinde parti  düzenleyerek arkadaşları ile kutlayan Özge Özpirinçci'nin doğum günü sonrası toplanılan evine polis baskın yaptı

Özge Özpirinçci'nin Doğum Günü Partisine Polis Baskını

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci 35 yaşına girdi. Yeni yaşını Yeniköy'de 3 katlı bir evde parti  düzenleyerek  kutlayan Özge Özpirinçci'nin doğum günü sonrası toplanılan evine polis baskın yaptı. Evde ise,  Başak Dizer,  Kıvanç  Tatlıtuğ,  Uras Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç, Burak Yamantürk, Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler vardı.

Özpirinçci'nin,  sevgilisi Burak Yamantürk ise onları görüntüleyen basın mensuplarına küfür ederek ağır hakaretlerde bulundu. Çok sayıda  ünlü ismin  katıldığı doğum günü partisi polisin baskını ile sona ererken,   ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç  gazetecilere ‘’ Sayenizde’’  diyerek tepki gösterdi.

Özge Özpirinçci 35'nci doğum gününü  Bebeköy'de bir mekanda arkadaşları ile beraber kutladı.   Doğum gününe ise;  Başak Dizer,  Kıvanç  Tatlıtuğ,  Uras Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç, Burak Yamantürk, Murat Dalkılıç  gibi ünlü isimler katılım gösterdi.

 Doğum günü partisinin  ardından Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk,  arkadaşları ile birlikte Yeniköyde 3 katlı müstakil evlerine geçtiler.  Eğlenceye evlerinde devam eden oyuncular,  villanın bahçesinde müzik çalarak eğlenip sohbet etti. Özge Özpirinçci’nin  komşuları ise yüksek sesten rahatsız olarak  polise şikayet etti. Polis ekipleri eve geldiğinde ise  Burak Yamantürk, ‘’ Eve izin belgesi olmadan giremezsin’’ dedi.

Olay yerine gelen basın mensuplarına  sert sözler ile küfür eden Burak Yamantürk,  hakarete varan kelimeler kullandı.

Asayiş ekiplerinin incelemesi sonucu kornovirüs salgınına karşı sosyal ve sayfa kurallarına uyulduğu görüldü.  Polisler  Özge Özpirinçci'nin evinden ceza yazmadan ayrıldı.

Uras Kaygılaroğlu ise sevgilisi Berrak  Tüzünataç'ın sakinleştirmeye çabaladı.  Tüzünataç, ‘’ Hep  Negatif bir şey aranıyor’’  diyerek tepki gösterdi.  Gazeteciler ise, ‘’ Partiyi  yapan sizsiniz’’  dedi. Uraz Kaygılaroğlu ise, ‘’ Parti yok canım kardeşim parti yok. evde  müzik dinledik  bu da mı yasak’’   dedi.

 Evde bulunan diğer 1 kişi ise Murat Dalkılıç’tı,  kutlama sonrası gazetecilerin sormuş olduğu soruya Murat Dalkılıç hiç oralı olmadı,  eski sevgilisi  Hande Erçel ile arkadaşı Murat Akdoğan aşk yaşadığı iddiaları sorusuna Murat Dalkılıç cevap vermedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 00:12
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