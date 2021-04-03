Özge Özpirinçci'nin Doğum Günü Partisine Polis Baskını

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci 35 yaşına girdi. Yeni yaşını Yeniköy'de 3 katlı bir evde parti düzenleyerek kutlayan Özge Özpirinçci'nin doğum günü sonrası toplanılan evine polis baskın yaptı. Evde ise, Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ, Uras Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç, Burak Yamantürk, Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler vardı.

Özpirinçci'nin, sevgilisi Burak Yamantürk ise onları görüntüleyen basın mensuplarına küfür ederek ağır hakaretlerde bulundu. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı doğum günü partisi polisin baskını ile sona ererken, ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç gazetecilere ‘’ Sayenizde’’ diyerek tepki gösterdi.

Özge Özpirinçci 35'nci doğum gününü Bebeköy'de bir mekanda arkadaşları ile beraber kutladı. Doğum gününe ise; Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ, Uras Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç, Burak Yamantürk, Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler katılım gösterdi.

Doğum günü partisinin ardından Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, arkadaşları ile birlikte Yeniköyde 3 katlı müstakil evlerine geçtiler. Eğlenceye evlerinde devam eden oyuncular, villanın bahçesinde müzik çalarak eğlenip sohbet etti. Özge Özpirinçci’nin komşuları ise yüksek sesten rahatsız olarak polise şikayet etti. Polis ekipleri eve geldiğinde ise Burak Yamantürk, ‘’ Eve izin belgesi olmadan giremezsin’’ dedi.

Olay yerine gelen basın mensuplarına sert sözler ile küfür eden Burak Yamantürk, hakarete varan kelimeler kullandı.

Asayiş ekiplerinin incelemesi sonucu kornovirüs salgınına karşı sosyal ve sayfa kurallarına uyulduğu görüldü. Polisler Özge Özpirinçci'nin evinden ceza yazmadan ayrıldı.

Uras Kaygılaroğlu ise sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın sakinleştirmeye çabaladı. Tüzünataç, ‘’ Hep Negatif bir şey aranıyor’’ diyerek tepki gösterdi. Gazeteciler ise, ‘’ Partiyi yapan sizsiniz’’ dedi. Uraz Kaygılaroğlu ise, ‘’ Parti yok canım kardeşim parti yok. evde müzik dinledik bu da mı yasak’’ dedi.

Evde bulunan diğer 1 kişi ise Murat Dalkılıç’tı, kutlama sonrası gazetecilerin sormuş olduğu soruya Murat Dalkılıç hiç oralı olmadı, eski sevgilisi Hande Erçel ile arkadaşı Murat Akdoğan aşk yaşadığı iddiaları sorusuna Murat Dalkılıç cevap vermedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 00:12