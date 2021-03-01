Özge Özpirinççi Felsefesi ile Kendisine Hayran Bırakıyor

Başarılı oyuncu Özge Özpirinççi, geçtiğimiz sene Şubat ayında “Kadın” dizisinde seyirci kitlesi ile buluşmuştu. Fox TV'nin başarılı dizisi Kadın’da Bahar rolüne hayat veren Özpirinççi, her bölümde performansı ile büyülemiş ve hayranlarını ekran başına kilitlemişti. Yurt dışına da satışı yapılan Kadın isimli proje, unutulmaz Türk dizileri arasına girmiş ve 2020 senesine damgasını vurmuştu. Dizideki performansı ile oyunculuğunun ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gözler önüne seren başarılı isim, tüm insanlığı derinden etkileyen pandemi döneminde ise bir süre yalnız kalmıştı. Salgın dönemini tatil yaparak ve dinlenerek geçiren oyuncu, bu süreci setlerden uzak kalarak geçirmeyi tercih etti.

Başarılı ve sevilen oyuncu Özge Özpirinççi'nin yeni projesinin müjdesi ise oyuncunun hayranlarına verildi. Netflix'te seyirci ile buluşacak projenin isminin “Bir Denizaltı Hikayesi” olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz hafta Cunda'da gerçekleştirilen çekimler sırasında ortaya çıkan fotoğraflar basına sunulmuş ve hayranlarından beğeni toplamıştı.

Matrix dizisi olan “Bir Denizaltı Hikayesi” isimli dizide Özge Özpirinççi, kadın başrol oyunculuğunu yapacak ve günümüze kadar gelen kuralların üstünü çizip yenisini yazacak. Sevilen isim, Kadın dizisinde saçlarını boyatması ile tepki çekmiş ve beyaz saçlı bir şekilde ekranlara gelmesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak gelen bu tepkiler karşısında oyuncu geri adım atmayacağını ve saçlarını boyatmayacağını ve bu şekilde gayet mutlu olduğunu söyleyerek karşılık vermişti.

Kadın dizisinin ardından uzun saçlarını kısa bir boyda kestiren Özpirinççi, saçlarını boyatmamak da ısrarcı davranıyor ve doğal halini sürdürmeye devam ediyor. Yeni projesinde de doğal haliyle kamera karşısına çıkacak olan oyuncu, bu tavrı ile hayranlarından takdir topladı. Bu şekilde davranarak sektör içerisinde oluşmuş klişeleri yıkan oyuncu, cesur tavırları ile de dikkat çekmekte. Aynı zamanda pek çok kadın Özge Özpirinççi’yi destekledi ve peşinden gitti. Oyuncunun hayranları kendisini bu şekilde oldukça güzel buluyor.

Aynı zamanda 2019 senesinde başlayan Dove markasının reklamında da önemli bir rol üstlenen Özpirinççi ezberleri bozuyor ve milyonları peşinden sürüklemeye devam ediyor. Başarılı ismin hayranları her gün oyuncunun sosyal medya hesabına beğeni dolu yorumlarını bırakmakta.