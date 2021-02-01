Özcan Deniz'in yeni sevgilisi kim? Meğer..

2021 yılı yeni aşk haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Özcan Deniz'de bu kervana katıldı. Aşk haberi gündeme bomba gibi düşen Özcan Deniz'in yeni sevgilisinin kim olduğu ise merak ediliyor. Peki Özcan Deniz'in yeni sevgilisi kim?

Özcan Deniz bugünlerde magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Eski eşi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz'in şimdi ise yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Mart 2018’de evlendiği Feyza Aktan’dan Haziran 2019’da boşanan başarılı oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile velayet ve maddi konularda anlaşmazlık yüzünden davaları devam ediyor. Konu ile iilgii açıklamalarda bulunan eski çift birbirlerini suçlamaya devam ediyor. Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz için şiddet iddiasında bile bulunmuştu. Hatta olaya Özcan Deniz'in ablasıda dahil olarak Feyza Aktan'ın yalan söylediğini, oğluna yeterli bir şekilde bakamadığını ifade etmişti.

Özcan Deniz'in yeni sevgilisi İranlı Samar Dadgarile olduğu öğrenildi. Gözler Samar Dadgarile çevirilirken yaşı ise olay oldu. Özcan Deniz 49 yaşında iken sevgilisinin 26 yaşında olması nedeni ile yaş farkı dikkatleri çekti. Ayrıca Samar Dadgarile'nin moda tasırımcısı olduğuda gelen bilgilerden. İlişkilerinin ise 1 yıl öncesinde başladığı iddia edildi.

Özcan Deniz aynı zamanda yeni dizi heyecanı yaşıyor. Seni Çok Bekledim dizisi ile uzak kaldığı ekranlara geri dönen Özcan Deniz'e dizide İrem Helvacıoğlu eşlik ediyor. Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi saat 20:00'de yayınlanıyor.





Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 22:13