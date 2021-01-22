Özcan Deniz Feyza Aktan'ı Hamileyken Dövüp Ölümle Tehdit Etmiş!

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz ve Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özcan Deniz ve Ercan Deniz hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı alındı.

İki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı ve çocuğunun babası olan Özcan Deniz hakkında ‘zincirleme şekilde kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından şikayet eden Feyza Aktan, Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz hakkında da, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘zincirleme şekilde yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından şikayetçi olduğu açıkladı.

Özcan Deniz, Feyza Aktan’ın hamile olduğu süreçte ve evlenmeden önce Aktan’ın evlilik birliğinden doğmuş olan ve doğacak tüm haklarından vazgeçtiği ve hiçbir katkı payı talep etmeyeceğine dair hükümler içeren bir evlilik sözleşmesi yapmak istemişti. 25 Ocak 2018 tarihinde Feyza Aktan’ın Özcan Deniz’in eski sevgilisi Buse Narcı ile aldatıldığı yönünde haberler çıkmıştı.

Aktan evi terk etti ve arkadaşına gitti. Deniz, Aktan’ı tehdit ederek eve döndürdü ve üzerine kapıyı kilitledi. Aktan kaçmaya çalıştı fakat Deniz Aktan’ın boğazına yapışıp tokat attı ve kafasına sert bir şekilde vurdu. Deniz, hamile olan Feyza Aktan’ı karnının üstüne düşecek şekilde yere ittirdi ve abisindeki silahı alıp hem Aktan’ı hem kendisini öldüreceğini söyleyerek tehdit etti.

ÖZCAN DENİZ: POLİSİ ARARSAN…

Özcan Deniz, sözleşmeden vazgeçti ve Feyza Aktan’la dünya evine girdi. Fakat Özcan Deniz yılmadı ve çocuk doğduktan sonra evlilik sözleşmesini tekrar gündeme getirerek eşinin üstünde baskı kurdu. Feyza Aktan korkup bu sözleşmeyi imzaladı. Özcan Deniz’in bir kadınla mesajlaştığını öğrenen Aktan ve Deniz arasında büyük bir tartışma çıktı ve Deniz’in şiddet uyguladığı, “polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm” diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Aktan, darp raporu aldı ve boşanma talebinde bulundu.

ÖZCAN DENİZ’İN ABİSİNDEN ÖLÜM TEHDİTİ

Feyza Aktan’ın savcılığa sunduğu dilekçede Özcan Deniz’in abisinin Feyza Aktan’ın evini basarak darp raporunu onlara vermezse Aktan’ı öldürteceğini söylediğini iddia edildi. Aktan, tehditlere dayanamadı ve darp raporunu verip telefonundaki tüm kanıtları sildi. Deniz, Aktan’ı boşanmadan sonra çocuğun velayetinin babasına verilmesi konusunda sözleşme imzalaması için yine ölümle tehdit etti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINDI

Feyza Aktan, savcılık soruşturması sürerken Özcan Deniz ile abisi Ercan Deniz hakkında tekrar uzaklaştırma kararı talep etti. Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz’in Feyza Aktan’a yaklaşması mahkeme kararıyla 1 ay yasaklandı.

ÖZCAN DENİZ İDDİALARI YALANLADI

Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz iddiaların asılsız olduğunu belirterek karara itiraz etti.